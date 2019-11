Duitse Europarlementariër lost Straatsburg-kwestie op… of toch niet?

Nico Semsrott is te vergelijken met Arjen Lubach: wat hij doet is om te lachen, maar vaak toch ook om serieus over na te denken. Het grote verschil is dat de 33-jarige cabaretier Semsrott een heuse Europarlementariër is, namens de Duitse satirische partij Die Partei. En hij heeft een voorstel dat inderdaad deels komisch, deels serieus is.

Zoals zo velen voor hem maakt Semsrott zich boos over het maandelijkse verhuiscircus van het Europees Parlement naar Straatsburg. Maar hij lost de kwestie nu even simpel als definitief op, zegt hij zelf ten minste.

Frankrijks ego strelen

Het parlement heeft ook in Brussel een enorme plenaire vergaderzaal. Als we die nou eens officieel omdopen in ‘Straatsburg’? In het Verdrag van Amsterdam (1997) is immers afgesproken dat het parlement twaalf weken per jaar moet vergaderen ‘in Straatsburg’. In een brief aan parlementsvoorzitter David Sassoli schrijft Semsrott: “Nergens staat gespecificeerd dat dit Straatsburg, Frankrijk is of Straatsburg, Saskatchewan (Canada) – zelfs niet of Straatsburg wel een stad is.” Dus kan het ook een zaal in Brussel zijn.

“Zo kunnen we goedkopere en groenere manieren bedenken om Frankrijks ego te strelen”, aldus de immer half in een zwarte hoodie verscholen Semsrott.

De in mei verkozen Duitser maakt deel uit van de bloedserieuze Europese Groenen. Genoeg gelachen, dus: het heen-en-weer-gerij tussen Brussel en Straatsburg stoot per jaar net zo veel CO2 uit als vierduizend auto’s, liet Semsrott in een verklaring weten. De Europese Rekenkamer becijferde in 2014 dat het parlement 114 miljoen euro per jaar zou besparen als het de zetel in Straatsburg opheft.

Een overgrote meerderheid van de parlementariërs ziet dat graag gebeuren. Maar het Europees Parlement is de enige volksvertegenwoordiging in de wereld die niet zelf mag beslissen waar het vergadert. Dat doen de EU-lidstaten, die elk een vetorecht hebben.

