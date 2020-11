Druk op minister om turnsters te helpen met een schadefonds

De Tweede Kamer verhoogt de druk op het kabinet om getraumatiseerde oud-turnsters te helpen, zowel met psychische bijstand als financieel.

Tijdens een debat, deze maandag, verklaarden Kamerleden en minister Tamara van Ark (sport) eensgezind dat ze geschokt zijn door de recente verhalen van voormalige topturnsters over mentale en fysieke mishandeling door hun trainers. Van Ark noemde het ‘dapper’ dat deze meiden en vrouwen in het openbaar over deze misstanden hebben verteld. “Dit heeft mij diep geraakt. Ik zag beelden voorbijkomen die ook ik verafschuw. Dit past absoluut niet bij de sportcultuur waar wij voor staan.”

Met deze woorden neemt de Kamer geen genoegen. Diverse fracties zijn bezorgd over het uitblijven van de juiste hulp aan de voormalige topsporters. “De Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie heeft niets voor ze gedaan”, zei Chris Jansen van de PVV. Zijn VVD-collega Rudmer Heerema: “We moeten er alles aan doen om te helpen waar we kunnen. Wat kunnen de turnsters van ons verwachten?”

Apart schadefonds

GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld presenteerde in de ochtend in deze krant al een concreet voorstel. Ze pleit voor een apart schadefonds om turners financieel te compenseren. Tijdens het debat kreeg ze steun van SP, PVV en PvdA. De minister kan zo’n fonds nog niet toezeggen. Van Ark wil wachten op de uitkomsten van een onafhankelijk onderzoek naar de misstanden in de turnsport, dat in het voorjaar van 2021 gereed moet zijn. De minister gaat wel onderzoeken of de turnsters aanspraak kunnen maken op het al bestaande Schadefonds Geweldsmisdrijven. Of dit kan worden geregeld, is nog onzeker.

EK Turnen. Stephanie Tijmes op ongelijke brug. Beeld Patrick Post / Sportstation

Behalve compensatie voor de financiële schade wil de Kamer ook dat er snel psychische bijstand komt voor alle getroffen turnsters. Eind oktober waren er in totaal 165 meldingen van mogelijke misstanden gedaan bij het Centrum Veilige Sport Nederland. Van Ark drukte de Kamerleden op het hart dat iedere melding serieus wordt genomen en dat met alle turnsters wordt gesproken over psychische hulp. Het is wel van belang dat de vrouwen zelf melding doen.

Het probleem is, zei Westerveld, dat lang niet alle slachtoffers in beeld zijn bij de instanties. “Ik had dit weekend nog contact met turnsters die tot op heden nooit een hulpaanbod hebben gekregen. Een aantal van hen is het vertrouwen in de sportbonden kwijt.”

Lees ook:

GroenLinks wil schadefonds voor oud-turnsters

GroenLinks pleit voor een schadefonds en psychische hulp voor getraumatiseerde oud-turnsters. Vandaag dient Kamerlid Lisa Westerveld twee moties in. “Deze kwestie raakt ons hele sportbeleid. Hoe ga je als land om met kinderen in de sport?”

De Kamer buigt zich over misstanden in het turnen. ‘Is dit de prijs voor die ene gouden medaille?’

Hoe is het mogelijk dat trainers met weinig pedagogische bagage dertig uur per week met zeer jonge kinderen in een turnzaal mogen doorbrengen? Die vertwijfeling vormde een rode draad tijdens de rondetafelgesprekken in politiek Den Haag over (on)veiligheid in de turnsport.