Drie weken forse maatregelen op komst, het kabinet worstelt nog met ‘2G’

Drie weken zoveel mogelijk thuiswerken, thuis nog maar vier bezoekers ontvangen en horeca die om zeven uur ’s avonds dichtgaat. Met dat pakket aan strenge maatregelen wil het kabinet een halt toeroepen aan het razendsnel oplopende aantal coronabesmettingen.

Bioscopen en theaters mogen wel open blijven, melden bronnen in Den Haag, en sportwedstrijden kunnen doorgaan, maar zonder publiek. De wedstrijd Nederland-Noorwegen zal volgende week worden gespeeld in een leeg stadion, zoals gebruikelijk was in het begin van de pandemie.

Het kabinet maakt vrijdagavond meer details bekend op een persconferentie. De maatregelen gaan zaterdagavond zeven uur in, bevestigen bronnen in Den Haag.

In één keer goed

Het moet dit keer ‘in één keer goed’, zei demissionair premier Rutte donderdag. Hij was met de betrokken coronaministers de hele dag in crisissfeer bijeen op het Catshuis. Dat overleg gaat vrijdag verder omdat het kabinet het over een cruciaal onderdeel nog steeds niet eens is. Op tafel ligt het advies van het Outbreak Management Team (OMT) om na afloop van de korte lockdown te beginnen met zogenaamd 2G-beleid, en over deze maatregel is het kabinet zeer verdeeld.

Mensen die niet zijn gevaccineerd zouden dan vanaf eind november met extra beperkingen te maken krijgen, voor het eerst. Het idee is om de coronapas alleen nog beschikbaar te stellen voor mensen die zijn gevaccineerd of die zijn genezen. Het OMT adviseert om de optie ‘testen voor toegang’ hierin te schrappen. Ongevaccineerden kunnen dan niet meer naar restaurants of de sportschool. Minister Hugo de Jonge zei eerder al dat hij het verdedigbaar vindt om zulk onderscheid te maken. “Dit is in toenemende mate een epidemie van de ongevaccineerden.” Maar premier Rutte was tot nu toe afhoudender. Vrijdag wordt bekend welk besluit het kabinet gaat nemen. Er zal een wetswijziging voor nodig zijn die met spoed in gang zal moeten worden gezet.

Demissionair premier Mark Rutte komt aan bij het Catshuis. Beeld ANP

Coronapas op het werk

Er loopt ook nog een discussie over de vraag of werkgevers de coronapas mogen gaan vragen op het werk. Het kabinet sloot het eerder niet uit. Voor later dit najaar gaat het kabinet ook vast voorbereidingen treffen om de verplichte anderhalve meter afstand desnoods weer in te kunnen voeren. Daar is wetgeving voor nodig die alvast wordt klaargezet, zou het kabinet hebben besloten volgens de NOS.

De ernst van de situatie heeft het kabinet gedwongen tot een forse ingreep, nog maar een week na de vorige ronde. De 16.000 nieuwe besmettingen zijn er meer dan de 13.000 van de ‘kerstpiek’ van december 2020, op het hoogtepunt van de epidemie. De lijn gaat nog iedere dag omhoog, het pakket moet snel voor een dalende trend zorgen. Dankzij vaccinaties zijn de risico’s op ernstig lijden wel kleiner dan een jaar geleden, maar in de zorg wordt gewaarschuwd voor code zwart. Het aantal sterfgevallen per dag is terug op het niveau van het voorjaar.

Nog maar een week geleden hoopte het kabinet dat Nederlanders zich vanzelf voorzichtiger zouden gedragen. De mondkapjesplicht en het thuiswerkadvies kwamen terug. Ditmaal, zegt premier Rutte, zet het kabinet erop in om ‘alles in één keer goed te doen’.

Weinig steun in de samenleving

Vanuit het land hoeft het kabinet weinig steun te verwachten. Werkgeversorganisatie VNO-NCW en MKB Nederland vragen het kabinet alles uit de kast te halen om sluiting van hele sectoren te voorkomen. De horeca zegt dat vroege sluitingstijden averechts werkten. “Dan gaan mensen privé meer samenkomen,” zegt voorzitter Robèr Willemsen van organisatie van Koninklijke Horeca Nederland. In de culturele sector klinkt eveneens onbegrip. De branche stelt dat juist daar de coronacheck ‘zorgvuldig’ plaatsvindt. Zij voelt zich onevenredig benadeeld. Van de besmettingen vindt volgens onderzoek 70 procent binnenshuis plaats of in contact met familie en vrienden. Over nieuwe compensatie voor getroffen sectoren wordt al gesproken in het kabinet.

Opvallend is de overeenkomst met een jaar geleden, toen Nederland óók met een gedeeltelijke lockdown van twee weken het virus een klap probeerde te geven. Die was nog strenger dan nu. Restaurants gingen dicht, mensen mochten thuis nog maar twee gasten ontvangen. Zo hoopte het kabinet de besmettingen voldoende onder controle te krijgen, om met Kerst de teugels weer te laten varen. Dat bleek ijdele hoop: de klap was niet hard genoeg en Kerst moest in lockdown worden gevierd.

