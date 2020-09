Drie vooraanstaande economen bekritiseren nieuw investeringsfonds van Wiebes en Hoekstra

Drie vooraanstaande economen bekritiseren het Nationaal Groeifonds dat het kabinet wil oprichten. Lex Hoogduin en Coen Teulings vinden een apart fonds onwenselijk, zeggen zij in Trouw. De politiek moet bovendien verantwoordelijkheid nemen voor de keuze welke projecten geld krijgen. Dat kan niet worden overgelaten aan een commissie, zoals het kabinet wil. Hoogleraar Sylvester Eijffinger heeft kritiek op de onafhankelijkheid van de commissie.

Ministers Wopke Hoekstra (financiën) en Eric Wiebes (economische zaken) presenteerden maandag hun investeringsfonds, ook wel het Wopke-Wiebesfonds genoemd. Zij willen de komende vijf jaar 20 miljard euro lenen om te investeren in het ‘groeivermogen’ van bedrijven. Daarbij gaat het onder meer om het duurzamer maken van de economie door geld te besteden aan infrastructuur, kennis en innovatie. Een onafhankelijke commissie adviseert over de keuze van projecten. Daarna beslist het kabinet. Het fonds krijgt een aparte begroting.

Verkeerde vorm

Het kabinet kiest de verkeerde vorm, zeggen de drie hoogleraren. “Ik ben geen voorstander van allerlei aparte potjes”, zegt Lex Hoogduin, voormalig directielid van De Nederlandsche Bank. Door investeringen via de normale rijksbegroting te financieren, moet het kabinet een keuze maken tussen bijvoorbeeld infrastructuur en verhoging van de lonen van zorgpersoneel. Die afweging is ‘bij uitstek een politiek onderwerp’, meent Hoogduin.

Coen Teulings, voormalig directeur van het Centraal Planbureau, ziet voor- en nadelen van het nieuwe investeringsfonds. “Het is goed om gebruik te maken van de lage rente en te investeren. Het zou beter zijn om uit te gaan van een hoger gemiddeld financieringstekort en te investeren via de gewone begroting. Zo heeft de commissie Borstlap voorstellen gedaan om de arbeidsmarkt te verbeteren. Gebruik het geld daarvoor, bijvoorbeeld door belastingverlaging voor werknemers in de lagere loonschalen. Daardoor gaat de arbeidsmarkt beter functioneren. Besteed geld aan openbaar vervoer en onderwijs. Ik zou zeggen: Ga regeren!”

Het investeringsfonds is ‘geweldig’, vindt Sylvester Eijffinger. Maar hij vindt de commissie die adviseert over projecten die geld krijgen ‘niet onafhankelijk’. “Dat geldt niet voor iedereen maar wel voor veel leden in de commissie.” Namen wil hij niet noemen. In de commissie zitten onder anderen bestuurders van grote bedrijven en van universiteiten.

