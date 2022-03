Drie dagen lang stemmen vraagt het uiterste van de gemeenten

Het kan mensen zijn ontschoten, nu de journaals en kranten iedere dag worden gevuld met de bloedige oorlog elders in Europa, maar Nederland opent de stembussen. Bijna 13,6 miljoen inwoners, verspreid over 334 gemeenten, mogen een nieuwe gemeenteraad kiezen. Het is niet één feestdag voor de democratie, het zijn drie dagen om te vieren. Maandag en dinsdag gaan in de gemeenten enkele stembureaus open voor mensen die huiverig zijn voor (corona)drukte. In totaal gaat het dan om 1600 locaties. Woensdag is de échte verkiezingsdag, met 8200 stembureaus.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft becijferd dat ruim 840.000 jongeren voor het eerst mogen stemmen. Dat zullen ze lang niet allemaal doen. De geschiedenis leert dat de opkomst van gemeenteraadsverkiezingen schommelt tussen de 50 en 60 procent. In 2018 was het resultaat 55 procent. Ter vergelijking: bij de Tweede Kamerverkiezingen van vorig jaar was de opkomst bijna 79 procent. In hoeverre het enthousiasme dit keer wordt beïnvloed door de oorlog in Oekraïne, is afwachten. Het zorgde in ieder geval wel voor meer ingetogen campagnes. De landelijke kopstukken, die altijd al worstelen met de vraag in hoeverre ze zich moeten mengen in lokale kwesties, stelden zich terughoudender op dan anders.

Bij de Kamerverkiezingen vorig jaar mocht ook drie dagen gestemd worden

Dat de verkiezingen ook dit keer worden uitgesmeerd over drie dagen is ingegeven door de coronacrisis. Ook bij de Kamerverkiezingen (maart 2021) mocht op maandag, dinsdag en woensdag worden gestemd. Toen golden nog zware, beperkende maatregelen. Er was een avondklok, groepsvorming op straat mocht niet en mensen moesten onderling anderhalve meter afstand bewaren.

Deze maatregelen zijn inmiddels ingetrokken. Minister Hanke Bruins Slot (binnenlandse zaken) heeft gezegd dat er in de stemlokalen geen verplichtingen meer gelden om mondkapjes te dragen of om afstand te houden. Mensen zijn natuurlijk geheel vrij om dat zelf wel te doen. Het is ook de reden dat er op maandag en dinsdag locaties open zijn, om kiezers de mogelijkheid te bieden in alle rust de stem uit te brengen.

Drie stemdagen vragen overigens het uiterste van gemeenten. Het is de vraag of er in alle plaatsen voldoende vrijwilligers zijn om de stembureaus te bemensen. ANP meldde enkele dagen geleden dat nog twintig gemeenten op zoek waren naar hulp. Het gaat niet alleen om mensen die achter de tafels zitten in de bureaus, maar ook om tellers, die woensdag na het sluiten van de stembussen (21.00 uur) beginnen met hun werk.

Woensdagavond de exitpolls, de echte zetelverdeling volgt maandag

Mocht een stembureau in problemen komen omdat vrijwilligers vanwege een coronabesmetting in hun omgeving thuis zitten, kan worden afgeweken van de huidige quarantaineregels. Dat mag alleen bij ‘essentiële processen’, zegt minister Bruins Slot. De organisatie van verkiezingen valt daar onder. Een vrijwilliger kan worden opgeroepen om alsnog naar het stembureau te komen. Mits die zelf geen corona heeft.

Het wachten op de uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen wordt een oefening in geduld. Later op de woensdagavond, vanaf 22.00 uur ongeveer, druppelen de eerste resultaten binnen van de kleinere gemeenten. Traditiegetrouw vechten Schiermonnikoog, Rozendaal en Vlieland om de eer wie de snelste is. Daarna is het nog lang wachten op de uitslagen van de grotere steden. Let wel: het gaat om voorlopige uitslagen. De officiële zetelverdeling per gemeente volgt de maandag erop.

Woensdagavond na het sluiten van de stembussen zal de NOS wel met exit polls (uitgevoerd door Ipsos) komen uit enkele steden, maar die resultaten zullen nog geen landelijk beeld laten zien. Wie daar nieuwsgierig naar is, zal in de nacht naar donderdag wakker moeten blijven. Of kan bijvoorbeeld vroeg in de ochtend naar de website van Trouw surfen.

