Dreigende taal Farmers Defence Force drijft stikstofoverleg op de spits

Update woensdagavond 23.33: Farmers Defence Force biedt toch excuses aan ‘voor verkeerde woorden’. In een verklaring liet het Landbouw Collectief weten graag in gesprek te blijven. “Alles met het oog op de bal”, aldus Mark van den Oever, voorzitter van FDF.

Een gesprek van premier Mark Rutte en minister Carola Schouten (landbouw) was woensdag al afgelopen voor het goed en wel begon, na een persbericht met dreigende taal van actiegroep Farmers Defence Force (FDF). De meest radicale boeren zetten daarmee de andere gesprekspartners voor de vraag of die nog wel aan tafel willen met FDF.

In een persbericht trekt FDF van leer tegen vertegenwoordigers die niet in het Landbouw Collectief zitten, maar wel met de minister spreken over het stikstofprobleem. Volgens FDF zijn het “vleesbazen, zuivelbobo´s, voerboeren en bankiers” die de landbouwsector “als een Judas verraden.” FDF schrijft dat het dit niet “ongestraft zal laten gebeuren.” Volgens de club kunnen boeren die buiten het Collectief om met het kabinet praten, beter ‘gewaarschuwd’ zijn. Inmiddels heeft FDF excuses aangeboden voor de 'verkeerde woorden'.

Niet verder praten

Rutte en Schouten gaven na het lezen van die tekst te kennen dat ze voorlopig niet verder willen praten met het Landbouw Collectief. Volgens Schouten moet FDF de teksten eerst terugnemen en de andere partijen moeten afstand nemen van de uitspraken. Rutte zei woensdag: “Het kon zo niet verder. De organisaties moeten de teksten eerst in eigen kring bespreken.” Er zat ook een vertegenwoordiger van FDF aan tafel in het ministerie, die had volgens andere aanwezigen geen weet van het persbericht. Woensdagavond overlegde het Landbouw Collectief over een reactie op de uitspraken.

Met het intimiderende persbericht brengt FDF de andere organisaties in het Landbouw Collectief ernstig in verlegenheid. In het Collectiefzitten onder meer ook de boerenbelangenbehartiger LTO Nederland en de brancheverenigingen voor de akkerbouw en melk- en pluimvee. Voorzitter Aalt Dijkhuizen heeft namens het Landbouw Collectief afstand genomen van het bericht. “Dat is niet de toon van het Collectief.”

Dat de boeren en het kabinet nu niet verder praten, is voor minister Schouten geen reden om niet verder te werken aan het stikstofbeleid. “Het kabinet werkt door. Dit hoeft geen vertraging op te leveren.” Donderdag wil het kabinet bekendmaken dat er extra miljoenen vrijkomen voor het uitkopen van boeren. Dat gaat door, benadrukt een woordvoerder van Schouten, of daarover nu wel of niet met het Landbouw Collectief is gesproken.

Door het persbericht van FDF wordt de vraag alleen maar urgenter wie namens wie spreekt in het stikstofdebat. Bovendien wordt de positie van FDF langzamerhand onhoudbaar. Voorzitter Mark van den Oever vergeleek de positie van de boeren eerder met die van de Joden tijdens de holocaust. Later, toen het Collectief naar buiten bracht dat er een akkoord was met het kabinet, trok FDF daar direct de handen vanaf. Daarna trok FDF zich terug uit een overleg, vanwege “nieuwe feiten” over de stikstofuitstoot. Dat bericht werd vervolgens weer ingetrokken.

Een eerdere oproep van FDF aan boeren om woensdagmiddag tijdens het overleg met Rutte en Schouten massaal naar Den Haag te trekken, werd vorige week weer ingetrokken, volgens FDF omdat de club “het kruit droog” wilde houden. Woensdagmiddag stonden er uiteindelijk drie tractoren op de Koekamp in Den Haag. In de loop van de middag kregen ze bijval van enkele gele hesjes.

