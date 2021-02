Door met de avondklok, om het onderwijs wat lucht te geven

Met de derde golf van de corona-epidemie nog steeds in aantocht, zoekt het kabinet naar manieren om binnen de strenge lockdown toch de ramen op een kiertje open te kunnen zetten. Er liggen plannen klaar om de middelbare scholen ruimte te geven, en mogelijk ook het middelbaar beroepsonderwijs. De prijs is wel dat de avondklok nog eens drie weken wordt verlengd.

Streng en soepel zullen de komende tijd waarschijnlijk steeds vaker hand in hand gaan. De corona-epidemie is dit weekeinde precies een jaar gaande. Een duidelijke eindstreep is nog niet in zicht. De economische en sociaal-maatschappelijke gevolgen van de beperkingen worden steeds scherper zichtbaar. Het beëindigen van de huidige lockdown, die 2 maart afloopt, is wat demissionair premier Mark Rutte betreft géén optie. Daar is het te vroeg voor, heeft hij keer op keer gewaarschuwd.

Door de avondklok, ondanks alle discussie erover, nog drie weken door te trekken, wil het kabinet een extra buffer tegen corona opwerpen. Die buffer maakt het mogelijk om sommige activiteiten, heel voorzichtig, juist weer toe te staan. Vooral de jongeren krijgen wat meer lucht. De plannen zijn zondag besproken door de meest betrokken coronaministers op Catshuis, in overleg met het deskundigen van het OMT. Dinsdag maakt het kabinet op een persconferentie de details bekend. Ook liggen er plannen om kappers weer open te laten gaan, onder strenge voorwaarden, melden ingewijden in Den Haag.

Onder grote druk

Middelbare scholen gaan waarschijnlijk weer anderhalve dag per week open vanaf 1 maart, als in grote delen van het land de voorjaarsvakantie afloopt. Het middelbaar beroepsonderwijs zou weer één dag per week open kunnen. Hoe precies, daar wordt dinsdag nog overleg over gevoerd.

Het kabinet staat onder grote druk vanuit de samenleving. Volgens de VO-raad, de organisatie van middelbare scholen, is langer thuiszitten voor scholieren onverantwoord. De achterstanden lopen op. De middelbare scholen zijn al sinds 16 december dicht. Ook over de sociale schade van het missen van contact met vrienden komen steeds meer signalen.

Het gebaar naar de jongeren is alleen mogelijk door een ander, fel bediscussieerd middel in te zetten van de verlenging van de avondklok. Met nog eens drie weken erbij gaat die in totaal dan zeven weken duren.

Noodzaak van de avondklok blijft

Het kabinet is niet bang dat de avondklok door alle juridische discussies en rechtszaken een bot wapen is geworden, zei demissionair minister Ferd Grapperhaus van justitie vrijdag al, vooruitblikkend. Tachtig procent van de Nederlanders ziet de noodzaak van de avondklok in, zei hij, zeker als de avondklok wordt ingezet om in de samenleving weer iets van sociale activiteiten mogelijk te maken. “We bestrijden de epidemie dan beter, en kunnen ook belangrijke dingen als het voortgezet onderwijs ruimte geven”, aldus Grapperhaus. Met een speciale wet moest het kabinet vorige week repareren dat de avondklok alsnog een wettelijke basis heeft, na een pijnlijk oordeel van de rechter dat het daaraan ontbrak.

Een combinatie van ‘streng’ met ‘soepel’ komt er ook aan met een nieuwe app die demissionair minister Hugo de Jonge heeft klaarstaan, de CoronaCheck. Vanaf maart wordt het mogelijk om in een app een testbewijs te krijgen voor 48 uur. Daarmee kunnen mensen coronaproof sociale activiteiten bijwonen als sport of cultuur, is de bedoeling. De capaciteit aan sneltesten wordt speciaal voor dit doel opgevoerd.

Het gebaar naar de jongeren en het openen van de kapperszaken betekent wel dat premier Rutte en coronaminister De Jonge dinsdag weer een zwaar beroep zullen doen op de solidariteit en het doorzettingsvermogen van de rest van het land. Ook zal Rutte weer waarschuwen: als de besmettingscijfers te snel oplopen, kunnen de scholen ook zo weer dicht moeten.

Lees ook:

De levenslust van kinderen in deze lockdown

Schrijver Jan van Mersbergen ziet zijn eigen tieners worstelen met de coronamaatregelen. Maar toch is er ook die levenslust, en de wil om er iets van te maken. En hun flexibiliteit, waar hij grote bewondering voor heeft. Krijgen de jongeren daar wel genoeg complimenten voor, vraagt hij zich af.