Door de Britse mutant is het nog te vroeg voor versoepelingen: ‘Derde golf onvermijdelijk’

Niet eerder werd de spagaat waarin het demissionaire kabinet zich bevindt zo zichtbaar. Enerzijds verlengt het de lockdown, met een maand. Tegelijkertijd voert het de eerste versoepelingen door en overweegt het de teugels verder te laten vieren, door de avondklok terug te draaien.

De lockdown blijft zeker nog tot en met 2 maart van kracht, maakte demissionair premier Mark Rutte dinsdagavond op een persconferentie bekend. Musea, kappers, sportscholen, restaurants en niet-essentiële winkels moeten dus nog zeker een maand dicht blijven.

Met uitzondering van de heropening van de basisscholen en het toestaan van afhalen bij winkels, zitten versoepelingen er niet in. De zorgen over de Britse virusmutatie zijn groot. Volgens Rutte is een derde golf onvermijdelijk. Inmiddels is twee derde van de vastgestelde besmettingen de Britse variant, die anderhalf keer zo besmettelijk blijkt als het ‘oude’ coronavirus. Het reproductiegetal van de Britse virusvariant was bij de laatste meting 1,28. Dat betekent dat 100 mensen 128 anderen aansteken. Rutte: “Om de snelle opkomst van de Britse variant kunnen we niet heen. We weten dat we straks de rekening gepresenteerd krijgen voor te veel optimisme nu.”

Waarschuwing: niet te veel versoepelen

De situatie rond het Britse virus overschaduwt dat het totale besmettingscijfer nog wel daalt, voor de derde week achtereen. Afgelopen week telde het RIVM 35.635 besmettingen. Dat waren er 8 procent minder dan de week daarvoor, de kleinste daling in weken. In de rapportage van 19 januari bedroeg de afname nog 22 procent.

Omdat de cijfers de komende tijd weer zullen gaan stijgen, waarschuwen zowel het RIVM als het Outbreak Management Team (OMT) het kabinet om niet te veel te versoepelen. Dinsdag klonk het kabinet al een stuk minder overtuigd over het afschaffen van de avondklok, een versoepeling die aan het begin van de week nog rondzong onder Haagse spindoctors. Het kabinet wil eerst weten hoe het OMT erover denkt. Daarover overlegt het dit weekend. Het OMT adviseerde het kabinet geen enkele andere versoepeling door te voeren, als de basisscholen weer zouden openen. Maar volgens Rutte moet de avondklok als extra maatregel gezien worden, boven op de al geldende maatregelen.

Weinig te bieden

De wrange realiteit voor het kabinet is dat het voorlopig niet al te veel te bieden heeft tegenover de aanzwellende roep om meer vrijheden en ‘perspectief’ vanuit Tweede Kamer, een deel van de demissionaire ministersploeg, de samenleving en van ondernemers. De hoop was eind vorig jaar gevestigd op een snelle toename van het aandeel gevaccineerden onder de Nederlandse bevolking, maar juist hier leed het kabinet een paar keer gevoelig gezichtsverlies. Zo behoort Nederland tot de traagste Europese landen met vaccineren. Een nieuwe rekenmethode van minister Hugo de Jonge (volksgezondheid) voor de vaccins leverde alleen maar meer vragen op. En daar kwam een gevoelige diefstal van privégegevens uit GGD-databases bovenop. Daarover moet De Jonge zich woensdag verantwoorden in de Kamer.

Maatregelen: De lockdown wordt verlengd tot 2 maart. Op 23 februari beslist het kabinet over een eventuele verlenging. Basisscholen gaan vanaf 8 februari weer open, met extra afstandsregels. Ook moeten klassen inclusief leraar vijf dagen in quarantaine als een leerling positief test. De buitenschoolse opvang blijft gesloten, omdat daar veel leerlingen uit verschillende klassen en van verschillende scholen bij elkaar komen, waardoor het besmettingsrisico groter is. Winkels mogen niet open, maar het is toegestaan om bestellingen op te halen bij een winkel. Dat moet in de buitenlucht gebeuren. Bij overtreding kan een winkel gesloten worden. Middelbare scholen blijven tot zeker 1 maart gesloten. Aankomend weekend beslist het kabinet over het verlengen van de avondklok.

Om toch nog iets van perspectief te bieden, kwam het kabinet dinsdag met een nieuwe routekaart, waarop te zien is wat mogelijk is als de cijfers dalen. Opmerkelijk genoeg wordt het sluiten van de basisscholen niet meer genoemd als eventuele verzwaring. Het tekent de wil van het kabinet om die voor kinderen zo schadelijke inperking niet te herhalen.

Omdat de Britse variant zich blijft verspreiden, lijken de komende tijd eerder verzwarende dan verlichtende maatregelen reëel, hoewel de routekaart zich al in de meest verstrekkende fase bevindt. Het kabinet kijkt inmiddels serieus naar het sluiten van kantoren, waar 15 procent van het totaal aantal besmettingen plaatsvindt.

