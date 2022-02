Donkere wolk van inflatie en rente bedreigt de kabinetsplannen

Er komen donkere wolken aan voor het kabinet, door de torenhoge inflatie en de mogelijke rentestijging. De financiële grond dreigt hierdoor onder de ambitieuze kabinetsplannen te worden weggeslagen.

Zo is de koopkrachtstijging die in het regeerakkoord nog voor de meeste burgers was geregeld, door alle prijsstijgingen als sneeuw voor de zon verdwenen. Donderdag berekende het CBS dat de inflatie in januari is opgelopen naar 6,4 procent, ruim twee keer zoveel als waarmee Rutte IV rekende.

Het kabinet heeft nog geen idee hoe ze dit gaat oplossen, ook omdat nog teveel onzeker is in de economie. Ze wil pas in april bij de voorjaarsnota eventueel met aanpassingen komen. Wel zei minister Kaag donderdag in de wandelgangen tegen journalisten dat ze geen enkele toezegging kan doen over de koopkracht.

‘Minima en middeninkomens kunnen de klos worden’

Maar dat wil de oppositie juist wel horen. “Het water staat veel huishoudens aan de lippen”, aldus Denk-Kamerlid Farid Azarkan. “Grote armoede dreigt”, aldus BBB-Kamerlid Caroline van der Plas. Pieter Omtzigt vreest voor een algehele “verpaupering” van de middenklasse.

En bij meerdere partijen leeft ook nog de wens om de koopkracht voor gepensioneerden te verbeteren door die te laten meestijgen met het hogere minimumloon.

De coalitiepartijen waren echter opvallend voorzichtig. Ze zijn uiterst ‘trots’ op de keuzes die het kabinet heeft gemaakt om het ‘achterstallige onderhoud’ in Nederland aan te pakken op de terreinen, infrastructuur, onderwijs, veiligheid, defensie. En ook dat de klimaat- en stikstofproblemen worden aangepakt.

ChristenUnie-Kamerlid Pieter Grinwis zei met een ‘vrolijk gemoed’ dit akkoord te verdedigen. D66-Kamerlid Van Weyenberg gaf nog een sneer naar links: “Dit kabinet realiseert ook zonder GroenLinks nog 60 procent CO 2 -reductie”.

Grote zorgen binnen de coalitie

Maar VVD-kamerlid Eelco Heinen maakte ook direct duidelijk dat er grote zorgen zijn in de coalitie over de financiële tegenvallers. Want er zijn niet alleen donkere economische wolken. Het kabinet moet ook een oplossing verzinnen voor de vergaande uitspraak van het Hof die de vermogensrendementsheffing onrechtmatig heeft genoemd.

Het is nog onduidelijk hoeveel geld met deze uitspraak is gemoeid, maar de vrees is dat het vele miljarden euro’s gaat kosten. CDA-kamerlid Inge van Dijk wees ook nog op de problemen met de gaslevering en de dreigende schadeclaims over de discriminerende werkwijze van de Belastingdienst, die selecteerde op nationaliteit en op ‘uiterlijke kenmerken’.

VVD’er Heinen stelde dat een aanpassing van de coalitieplannen in april kan betekenen dat het kabinet gaat besluiten om minder uit te geven. Voor extra belastingheffing of beprijzing voelt hij niets. Wat Heinen daarmee bedoelde, wilde SGP-Kamerlid Stoffer direct weten. Maar dat wordt volgens Heinen in april wel duidelijk.

Van Dijk (CDA) noemde de huidige situatie ‘ingewikkeld’ door alle budgettaire onheil die er aan komt. “In de plannen van het kabinet gingen inwoners er in koopkracht nog op vooruit. Dat gaan we nu niet meer redden.” Het CDA wil in het voorjaar wel plannen zien om te voorkomen dat gezinnen financieel in de problemen komen. Volgende week mag Kaag in de Kamer reageren.

Lees ook:

President Knot van De Nederlandsche Bank waarschuwt: voorlopig blijft inflatie hoog