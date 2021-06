DNB: startersregeling voor jonge kopers heeft de crisis op de woningmarkt alleen maar verergerd

De startersregeling waarmee jonge kopers geen overdrachtsbelasting voor hun eerste huis hoeven te betalen, heeft de crisis op de woningmarkt versterkt. De crisis baart president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB) en directeur Pieter Hasekamp van het Centraal Planbureau (CPB) grote zorgen, zeiden dat in een gesprek woensdag met de Tweede Kamer.

Door de startersregeling hoeven jongeren tot 35 jaar geen belasting van pakweg 6000 euro op een koopwoning van 300.000 euro te betalen. Het idee was dat ze dan makkelijker een huis konden kopen. Maar mede door deze maatregel zijn de prijzen van woningen alleen maar verder gestegen. DNB-president Knot constateert dat de woningmarkt nu “oververhit is. Het wordt voor een deel van de bevolking steeds moeilijker een huis te kopen of zelfs te huren.”

Te weinig nieuwe woningen

Een belangrijke reden hiervoor is dat er al jarenlang veel te weinig nieuwe woningen worden gebouwd. Knot: “Hoe los je de problemen op? Simpel, bouw nieuwe huizen.” DNB pleit ervoor om de hypotheekrenteaftrek af te bouwen en het vermogen van het huis van box 1 (‘belastbaar inkomen uit werk en woning’) naar box 3 (‘belastbaar inkomen uit sparen en beleggen’) te verplaatsen, en langzaam af te bouwen. Jongeren zouden gespaard pensioen moeten kunnen gebruiken als startkapitaal.

CPB-directeur Hasebroek noemt de maatregelen met de overdrachtsbelasting “illustratief hoe de overheid steeds probeert met nieuwe regels de basisproblemen op de huizenmarkt te corrigeren”. Want voor beleggers in vastgoed is de overdrachtsbelasting juist verhoogd van 2 naar 8 procent. Hasebroek: “Daarmee tref je juist de huurwoningen in de vrije sector, die daardoor ook weer duurder zijn geworden. Dat is niet effectief.”

De Nederlandsche Bank gaat vanaf 1 januari een nieuwe ondergrens voor risicoweging van hypotheken opleggen (waardoor banken zo'n vijf miljard extra in reserve moeten houden voor hun hypotheekportefeuilles), in een poging te voorkomen dat er te grote problemen in de financiële sector ontstaan als de huizenbubbel uiteenspat.

