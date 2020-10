Dit zijn de nieuwe maatregelen en de corona-routekaart: Nederland zit bijna in de ernstigste fase

De corona-routekaart moet meer inzicht bieden bij welke besmettingscijfers en andere waarden het kabinet voortaan maatregelen neemt. Nederland bevindt zich met één been al in de fase ‘zeer ernstig’, het hoogste niveau, zo blijkt. Een overzicht.

De corona-routekaart

Eindelijk is hij af, de lijst met te verwachten maatregelen waar de Tweede Kamer om had gevraagd. Met de routekaart moet voortaan duidelijk zijn wanneer het kabinet welke maatregelen neemt, en op basis van welke cijfers. De kaart zal vooral een handleiding zijn bij de komende maanden, als het virus naar verwachting af en toe weer oplaait.

De kaart is geen statisch geheel, het kabinet kan er altijd nieuwe maatregelen aan toevoegen of varianten maken. Een voorbehoud is dus op z’n plaats.

De kaart kent vier niveaus, van waakzaam, zorgelijk, ernstig tot zeer ernstig. De cijfers waarop wordt gestuurd zijn grotendeels bekend van het coronadashboard: het aantal besmettingen per 100.000 inwoners, aantal opnames op de intensive care, aantal patiënten in het ziekenhuis en het percentage verpleeghuizen waar bewoners besmet zijn. De R-waarde telt mee, maar dat zijn altijd schattingen, de verspreidingssnelheid van het virus kan pas achteraf berekend worden. Het kabinet kijkt ook naar zaken als naleving van de regels. Van invloed kan ook nog zijn of een bepaalde sector, zoals de horeca nu, sterk aandringt op versoepeling of uitzonderingen.

Te oordelen naar de routekaart en de maatregelen die het kabinet vanavond zal aankondigen, bevindt Nederland zich met één been in de fase ‘zeer ernstig’. Het aantal besmettingen is nu 235 per 100.000 inwoners, de kritieke grens op de routekaart is 250. De te verwachten sluiting van de horeca, het verbod op alcoholverkoop na acht uur ’s avonds, verbieden van sportwedstrijden en teamtrainingen voor amateurs staan allemaal op de routekaart. Het kabinet gaat nog niet zover dat de scholen, eetgelegenheden en coffeeshops weer dichtgaan. In de fase ‘zeer ernstig’ kan het kabinet ook overwegen om bijvoorbeeld weer alle wc’s op recreatieplekken te sluiten, of kinderen verbieden te sporten, en andere zaken die Nederland nog kent van het voorjaar.

Bij het laagste niveau van de routekaart ( ‘waakzaam’) moet het aantal besmettingen terug naar 50 mensen per 100.000 inwoners, of lager, maar waart het virus nog wel rond. Ook dan blijft een registratieplicht voor horecabezoekers plus een vaste tafeltjesindeling nodig, net als een meldplicht voor grote evenementen. Tijdelijke sluiting bij uitbraken is mogelijk. Voor nachtclubs en discotheken ziet het er slecht uit, die blijven zelfs dan dicht.

De nieuwe maatregelen, vooralsnog voor twee weken

Sluiting van de horeca is een van de ingrijpendste maatregelen die het kabinet naar verwachting zal afkondigen. De branche gaat in verzet: ze verwacht dat dit de laatste druppel is voor veel noodlijdende restaurants en cafés. Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland zijn tegen volledige sluiting. Zij dringen er bij het kabinet op aan dat de goede ondernemers niet lijden onder de slechte die de regels niet naleven.

Verbod op alcoholverkoop. Dat gaat in na acht uur ’s avonds. Eerder ontstond na vervroegde sluiting van horeca een run op avondwinkels voor het volgende biertje of shotje. Het kabinet wil dat voorkomen, maar kan weinig doen tegen mensen die al eerder op de dag drank inslaan.

Verbod op teamsporten en contactsporten. Dit betekent een voorlopige stop op amateurcompetities. Sporten waarbij de anderhalve meter wel kan worden aangehouden, zoals tennis, blijven waarschijnlijk wel mogelijk. Sportscholen mogen open blijven, anders dan in het voorjaar.

Buiten met maximaal vier personen. Dit geldt bijvoorbeeld voor sporten in groepjes in de buitenlucht of buurtbarbecues.

De uitzonderingen voor de maximale groepsgrootte van 30 mensen voor binnen komen te vervallen. Dat is slecht nieuws voor grote theaters en congrescentra. En voor bedrijven.

Het openbaar vervoer is alleen voor noodzakelijke reizen. Hoe en of dat wordt gecontroleerd is nog niet duidelijk. Ook nu al gold de oproep spaarzaam gebruik te maken van het ov.

Wat blijft hetzelfde?

Het mondkapjesadvies voor binnen in winkels en publieke ruimtes, en op drukke plekken. Een plicht is te lastig en slechts te regelen in de nieuwe coronawet. Die moet het parlement nog aannemen. In het ov is een kapje wel verplicht.

Middelbare en basisscholen blijven open, net als sportscholen.

Het aantal gasten dat een huishouden binnen mag ontvangen, blijft drie.

De jeugd onder achttien jaar mag blijven sporten, competities worden waarschijnlijk wel stilgelegd.

