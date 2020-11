Dit zijn de denkbeelden van Freek Jansen, van de in opspraak geraakte jeugdbeweging van Forum

Maandagavond is er crisisberaad binnen Forum. Prominenten binnen Forum uitten dit weekend harde kritiek op de softe manier waarop Baudet de jongerenafdeling JFVD aanpakt, en zijn vertrouweling en JFVD-voorzitter Freek Jansen de hand boven het hoofd blijft houden. Afgelopen weekend kwamen opnieuw extreem-rechtse en antisemitische uitlatingen in whatsapp-groepen van de jongerenafdeling via het Parool naar buiten.

Met Freek Jansen is Baudet al jaren bevriend. De huidige nummer 7 op de kandidatenlijst van Forum won aan invloed binnen de partij sinds Baudets breuk met mede-partijoprichter Henk Otten in 2019. Op de momenten dat Baudet in opspraak kwam vanwege zijn geflirt met radicale denkbeelden, was Jansen nooit ver weg. Naast voorzitter van de jeugdbeweging is Jansen medewerker van de tweekoppige Kamerfractie.

Op uitnodiging van Baudet sluit Freek Jansen zich in 2016 aan bij Forum. Jansen mag een presentatie houden over sociale media tijdens een belangrijke vergadering in Baarn, waar een kleine kring getrouwen besluit om van denktank Forum een politieke partij te maken. Jansen en Baudet kennen elkaar dan al vier jaar. In het recent verschenen boek ‘Mijn meningen zijn feiten’ over Baudet staat beschreven hoe Baudet Henk Otten toevertrouwt dat Jansen ‘wel erg rechts’ is. Ook wordt in het boek de toenmalige chef van Jansen bij de gemeente Westland geciteerd, die zegt dat de jongeman een enorme belangstelling had ‘voor het Derde Rijk, de rol van Hitler en de Holocaust, die hij relativeert’. In de jaren die volgen zal Jansen met behulp van sociale media de JFVD uitbouwen tot een van de grootste politiek jongerenbewegingen.

‘Wel eens uit de bocht vliegen’

Jansen heeft een grote hand in de ontmoeting van Baudet met de rechts-extremist Jared Taylor, waarover De Correspondent eind 2017 bericht. Taylor hang onder meer de theorie van de omvolking aan, als zou het ‘blanke ras’ in Europa door massale integratie verdrongen worden. Bij die ontmoeting zijn ook twee leden van de omstreden extreem-rechtse organisatie Erkenbrand aanwezig. Deze Nederlandse pendant van de Amerikaanse alt-rightbeweging ageert volgens de AIVD tegen rassenvermenging, online verspreidt ze antisemitische en racistische uitingen. Baudet zegt over Erkenbrand dat ze ‘weleens uit de bocht vliegen’, maar dat het jonge mensen zijn ‘die bezig zijn de wereld te ontdekken’.

Enthousiast is Jansen ook over de acties van Schild & Vrienden, een Vlaams-nationalistische, conservatief-katholieke beweging. Hij haalt hun leider Dries van Langenhove naar een van de zomerscholen van Forum. Schild & Vrienden komt in 2018 in opspraak door onthullingen in Belgische media vanwege racistische en antisemitische uitingen van leden, in whatsappgroepen. Baudet heeft zich nooit echt van Van Langenhove gedistantieerd.

Jansen groeit in de loop der tijd uit tot een van de belangrijkste adviseurs van Baudet. Samen schrijven ze de boreale ‘Uil van Minerva-toespraak’, op de avond van de provinciale verkiezingswinst in 2019. In zijn eigen toespraken op congressen verwijst Jansen – al dan niet verhuld - vaak naar de omvolkingstheorie (‘het uitwissen van onze gemeenschap’) of de clownworld, een term uit de alt-rightbeweging die staat voor een anti-links, homofoob en racistisch wereldbeeld.

Jansen is nu als voorzitter van de jeugdafdeling tijdelijk teruggetreden. Het lijkt onwaarschijnlijk dat hij terugkeert in die positie. Of partijprominenten als Annabel Nanninga en Theo Hiddema Baudet zullen dwingen tot een definitieve keus tussen Forum of Freek, zal maandagavond blijken.

