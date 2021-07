Dit viertal zet voor Rutte en Kaag de nieuwe kabinetsplannen in de grondverf

Sophie Hermans (1981) is een partijtijger, zij het een aaibare. Haar sterke punt: Mark Rutte, de partijechelons en het Binnenhof hebben geen geheimen voor haar. Voordat ze in 2017 in de Tweede Kamer werd gekozen, was ze lange tijd politiek adviseur, eerst van minister Stef Blok, daarna jarenlang van de premier. Net als haar zus nu, Caroliene Hermans. Bij beiden zat de VVD in de brintapap, met VVD-prominent en oud-minister en senator Loek Hermans als vader. De afgelopen verkiezingen was Hermans campagneleider en voerde ze de partij naar zetelwinst. Als Kamerlid viel Hermans de afgelopen jaren niet echt op, ze voerde onder andere het woord over de zorg. Desondanks belandde ze in maart op nummer drie van de kieslijst, na Rutte en Tamara van Ark. Ze is sinds maart waarnemend fractievoorzitter en nu dus olievrouw in de formatie. In het beruchte notulendebat begin april toonde Hermans zich een loyaal verdediger van de premier, soms dwars tegen de conclusies van de parlementaire onderzoekscommissie toeslagen in.

Mark Harbers (1969) zit in het team als cijfer- en klimaatspecialist. Deze Rotterdammer staat bekend als een optimist die weinig opheeft met links. Hij kende een wat grilliger carrière in de politiek dan Hermans de afgelopen jaren. Hij kwam in 2009 in de Kamer als financieel woordvoerder. Als staatssecretaris migratie in het derde kabinet Rutte struikelde hij over de verkeerde weergave van criminaliteitscijfers van asielzoekers, een fout waarvoor hij in 2019 uit eigen beweging aftrad. In de twee jaren ervoor worstelde hij op zijn ministerie met de achterstanden bij de IND en moest hij zeer tegen zijn zin een ruimer kinderpardon slikken. Vanwege een opengevallen plek kon Harbers terugkeren in de Kamer, waar hij het woord voert over klimaatbeleid. Hij is voorstander van de bouw van nieuwe kerncentrales.

Steven van Weyenberg (1973) kent de ministeries van economische en sociale zaken van binnenuit. De serieuze econoom werkte er in diverse functies tot 2012, het jaar dat hij in de Tweede Kamer werd gekozen. In de fractie hield hij zich bezig met de pensioenen, de arbeidsmarkt, zzp’ers, inkomensbeleid, kindregelingen en belastingen. Hij zal zich dus vooral inhoudelijk richten op het thema ‘gelijke kansen’, een van de prioriteiten voor het nieuwe kabinet die Hamer heeft vastgesteld. Dat zal gaan om afspraken over het terugdringen flexwerk, leven lang leren en hervorming van het toeslagenstelsel. Met zijn collega Jetten kan hij lezen en schrijven, als vice-voorzitter van de Kamerfractie. Op Instagram post Van Weyenberg graag foto’s van zijn wandelingen in de natuur.

Rob Jetten (1987) is de Binnenhof-gids voor Sigrid Kaag. Het is moeilijk voor te stellen, maar in 2018 had bijna niemand in Den Haag nog gehoord van Jetten. Alexander Pechtold had de oud-voorzitter van de Jonge Democraten al langer in de smiezen als potentiële opvolger voor het fractievoorzitterschap, wat in 2018 ook gebeurde. Sinds zijn komst in de Tweede Kamer kreeg Jetten meteen zware portefeuilles als klimaat en democratische vernieuwing, waarbij hij de draai van zijn partij over de afschaffing van het raadgevend referendum moest verdedigen. De bestuurskundige kreeg van coalitiepartner VVD het stempel ‘klimaatdrammer’, dat hij als geuzennaam draagt. Vorige zomer maakte hij ruim baan voor Sigrid Kaag in de strijd om het lijsttrekkerschap van D66, een functie waar hij ook voor werd genoemd. Hij zal waarschijnlijk de komende periode de 24 D66-Kamerleden opnieuw aanvoeren als fractievoorzitter. Jetten woont in het oosten van het land.