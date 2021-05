‘Dit is een ongekende schoffering van de Tweede Kamer’: Kabinet negeert uitkomst van stemming

Wat staat er in de aangenomen amendementen?

Het conflict draait om amendement 38 en 68 van de Tijdelijke wet Groningen in verband met de versterking van gebouwen in de provincie Groningen. In het eerste amendement is geregeld dat het Instituut Mijnbouwschade, dat speciaal is opgericht om schademeldingen af te handelen, alle juridische en bouwkundige advieskosten afhandelt. Het ministerie van binnenlandse zaken moet volgens het amendement betalen voor alle kosten van rechtszaken of bouwkundig advies voor de versterking van woningen. Hier stemde D66 abusievelijk voor.

Amendement 68 geeft eigenaren van gebouwen veel meer mogelijkheden om zelf te kiezen hoe zijn of haar huis hersteld of versterkt wordt. Als een huiseigenaar het niet eens is met de gekozen oplossing voor de versterking, dan kan die beslissen de verbouwing op een andere manier uit te voeren. Het ministerie van binnenlandse zaken moet dan betalen voor alle kosten. Door een vergissing van het CDA kreeg dit amendement een meerderheid.