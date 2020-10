Dit houdt de uitbreiding van het derde coronasteunpakket voor getroffen bedrijven in

Na twee weken gedeeltelijke lockdown komt het kabinet met een uitbreiding van het derde coronasteunpakket voor het bedrijfsleven. Dinsdagmiddag presenteerden ministers Wouter Koolmees (sociale zaken), Eric Wiebes (economische zaken) en Wopke Hoekstra (financiën) de nieuwe plannen, die in totaal een half miljard euro gaan kosten. Het kabinet gaat onder meer leveranciers van restaurants en cafés helpen bij het betalen van hun vaste lasten en de horeca-ondernemers krijgen een eenmalige subsidie.

Het derde steunpakket voor gedupeerde bedrijven werd eind september door de Tweede Kamer goedgekeurd. Regelingen uit de eerste twee pakketten werden daarin zoveel mogelijk verlengd, maar in versoberde vorm. De bedoeling was de steun stapsgewijs af te schalen. Dat nu toch uitbreiding nodig is, heeft alles te maken met de nieuwe beperkende maatregelen als gevolg van het nog altijd hoge aantal coronabesmettingen. “Sinds we elkaar de vorige keer in deze setting troffen hebben we weer nieuwe maatregelen moeten nemen”, zei minister Wiebes tijdens de presentatie van de plannen. “Die maatregelen hakken erin. Dat is voelbaar in de direct getroffen sectoren zoals de evenementen en de horeca, maar ook in de toeleverende branches.”

Tegemoetkoming voor vaste lasten

Om ook die toeleverende branches, zoals de leveranciers van restaurants en cafés, te ondersteunen, breidt het kabinet nu de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) tijdelijk voor 140 miljoen euro uit. Met die regeling konden ondernemers in de cultuur- en recreatiesector nu al hun doorlopende kosten zoals huur of verzekeringen blijven betalen en voortaan mogen ook bedrijven uit andere sectoren er gebruik van maken. Vanaf half november kunnen alle ondernemers die een omzetverlies van tenminste 30 procent hebben en in totaal meer dan 3000 euro per maand betalen aan vaste lasten, zich voor de regeling aanmelden.

Omdat veel horeca-ondernemers voor ze half oktober opnieuw de deuren moesten sluiten, al voorraden aanlegden en investeringen deden om hun panden coronaproof te krijgen, trekt het kabinet ook geld uit voor een eenmalige tegemoetkoming. Hoeveel geld de ondernemer krijgt, hangt af van de omzet, maar gemiddeld zou het gaan om 2500 euro.

Nog niet alle plannen waar het kabinet aan werkt konden dinsdag al gepresenteerd worden. Zo liet minister Koolmees weten dat hij de komende tijd wil onderzoeken of mensen uit de getroffen sectoren misschien tijdelijk de zorg, het onderwijs of de handhaving kunnen ondersteunen. Tijdelijke banen in de ‘crisisondersteuning’ zouden volgens de minister een ‘tweesnijdend zwaard’ kunnen zijn, omdat zo de zwaar belaste sectoren ondersteuning krijgen, en mensen die noodgedwongen thuis zitten weer kunnen werken. “Het vraagt nog denkwerk, maar de inzet is helder: zoveel mogelijk mensen op plekken krijgen waar ze hard nodig zijn”, aldus de minister.

Pauzeknop

Ook wordt nog gewerkt aan een zogenoemd Time-Out Arrangement (TOA). “Een winterslaap voor bedrijven die levensvatbaar zijn, maar nu even niet”, zoals Wiebes de nieuwe regeling beschreef. De bedoeling is dat de TOA onnodige faillissementen gaat voorkomen, doordat in de kern gezonde bedrijven simpelweg de pauzeknop kunnen indrukken, en gemakkelijk weer kunnen opstarten wanneer de coronamaatregelen worden opgeheven. “De verdere uitwerking volgt nog”, zei Wiebes, “maar ondernemers kunnen nu al met schuldeisers om de tafel om dit vanaf 1 januari te gaan formaliseren.”

Ondertussen blijft de loonsubsidie voor bedrijven die meer dan 20 procent van hun omzet verloren intact. Onder de zogenoemde NOW-regeling (noodmaatregel overbrugging werkgelegenheid) krijgen zij 90 procent van de loonkosten van hun personeel vergoed, maar moeten daarvan 10 procent besteden aan de scholing van hun werknemers. De bedoeling is dat de NOW-regeling vanaf januari verder wordt afgebouwd, maar of dat ook haalbaar is beoordeelt het kabinet later pas.

Als begin 2021 nog altijd strenge maatregelen nodig zijn om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, kan het zijn dat het steunpakket opnieuw moet worden aangepast. Minister Hoekstra: “Je zal altijd moeten kijken hoe eventuele maatregelen uitwerken op de economie.”

