Diplomatiek lente-offensief brengt Zelensky naar Den Haag

Volodymyr Zelensky was donderdag niet voor z’n lol in Den Haag. Ook niet voor het aanhoren van mooie woorden over solidariteit met zijn strijd. Die kent hij inmiddels wel.

De Oekraïense president in oorlogstijd had een concrete verlanglijst meegenomen. Die had hij nog over van zijn bezoek aan de Finse hoofdstad Helsinki, de dag ervoor, waar hij de leiders sprak van de vijf Noordse landen. Zowel militair als politiek staan er grootse dingen te gebeuren in de Oekraïne-oorlog. Dat verklaart de timing van Zelensky’s diplomatieke lente-offensief.

Op het slagveld maakt Oekraïne zich al geruime tijd op voor het échte lente-offensief tegen de Russische invasiemacht. In de frontlinies zit al maandenlang nauwelijks beweging. Om verzekerd te zijn van successen bij het geplande grondoffensief, hebben de Oekraïense strijdkrachten dominantie in de lucht nodig. Gevechtsvliegtuigen dus – F-16’s bijvoorbeeld – waar Kiev al lange tijd om smeekt bij de westerse donorlanden.

“Het is tijd om beslissingen te nemen over moderne gevechtsvliegtuigen”, zei Zelensky tijdens een persconferentie in het Catshuis met premier Mark Rutte en diens Belgische ambtgenoot Alexander De Croo. “Er is geen enkele zinnige reden om zulke beslissingen uit te stellen, zoals het trainen van onze piloten en de versterking van de Oekraïense luchtmacht.”

Premier Rutte opvallend concreet over F-16's

Rutte is tot nu toe terughoudend geweest hierover. Maar staande naast Zelensky was hij nu opvallend concreet. “We werken intensief samen met onze partners, waaronder België, het Verenigd Koninkrijk en Denemarken, op weg naar een conclusie. Daar zijn we nog niet. Dat ligt altijd gevoelig. We hebben dat eerder gezien, met de Leopard-tanks en de pantserhouwitsers. Zoiets kost tijd.”

Voor de levering van F-16’s aan Oekraïne is toestemming nodig van het productieland, de Verenigde Staten. Bovendien zullen de leveranciers garanties van Kiev eisen dat de jachtvliegtuigen alleen in het Oekraïense en niet in het Russische luchtruim actief mogen worden.

Op politiek-diplomatiek niveau is Zelensky druk aan het lobbyen voor toetreding van zijn land tot zowel de Navo als de Europese Unie. Op de Navo-top van juli in Litouwen moeten de 31 lidstaten iets concreets zeggen tegen Kiev. “We begrijpen dat we tijdens de oorlog geen Navo-lid kunnen worden”, zei Zelensky. “Maar we hebben de duidelijke boodschap nodig dat we in de Navo zullen zitten ná de oorlog.”

Ook hierover liet Rutte zich toeschietelijk uit. “We werken in de aanloop naar de Navo-top aan een nieuwe stap”, aldus Rutte. “We kunnen niet terugvallen op eerdere bewoordingen. Wat die stap precies zal zijn, daarover onderhandelen we de komende vier tot zes weken.”

Verder staat Oekraïne te popelen om EU-lid te worden, een zaak van nog langere adem. “We hadden onze twijfels”, zei Rutte. “Maar ik ben echt onder de indruk van wat het team van de president doet. Oorlog voeren met Rusland, en tegelijk actie ondernemen in dit hele proces van EU-toetreding.” Het wachten is nu op een voortgangsrapport van de Europese Commissie in de herfst.

Daarnaast was de beoogde berechting van de Russische oorlogsmisdaden een van de hoofdthema’s van Zelensky’s bezoek aan Den Haag, internationale hoofdstad van vrede en recht. Nederland wil daar een speciaal tribunaal opzetten voor ‘de misdaad van agressie’, maar daarvoor moet in VN-verband nog de duim omhoog. Zelensky waarschuwde voor halfslachtige processen.

Caroline van der Plas eist aandacht op

Overigens ging de nodige Nederlandse aandacht rond het Zelensky-bezoek uit naar BBB-leider Caroline van der Plas. Zij vond het ongepast dat het bezoek plaatsvond op de dag van de nationale dodenherdenking. ‘Er is één dag per jaar dat we ONZE oorlogsslachtoffers herdenken’, tweette ze woensdagavond. Ze liet weten weg te blijven van de visite die Zelensky aflegde bij Eerste en Tweede Kamerleden.

Van der Plas’ nationalistische ‘ONZE’-terminologie oogstte veel kritiek. ‘Hoe mis kun je de plank slaan’, tweette VVD-fractievoorzitter in de Eerste Kamer, Annemarie Jorritsma. ‘Natuurlijk is Zelensky welkom.’

