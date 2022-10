Dilemma’s voor het kabinet: wat is het beste prijsplafond?

Onder hoge druk werkt het kabinet aan de laatste details van een prijsplafond voor energie. De Tweede Kamer vraagt om ruimhartigheid. Komt die er?

Het gaat voor sommige gezinnen deze winter ‘nog heel zwaar worden’. Terwijl het kabinet de laatste hand legt aan een energieplafond, gaf minister voor armoedebeleid Carola Schouten vrijdag al een voorzichtige waarschuwing. Lang niet alle financiële pijn kan worden weggenomen, zelfs nu de overheid met miljarden euro’s huishoudens gaat helpen met de energienota.

Dinsdag wordt na lang wachten bekend hoe het prijsplafond voor energie eruit komt te zien en wie er baat bij krijgen. Dát het plafond er komt staat vast. Zelfs een concreet streefbedrag is bekend: een energienota die per maand gemiddeld 190 euro lager is dan zonder ingreep van de overheid het geval geweest zou zijn.

Maar verder bleef er nog veel onduidelijk. Onder hoge tijdsdruk moest het kabinet alsnog aan knoppen gaan draaien van energieprijzen en inkomenseffecten, nadat vlak voor Prinsjesdag de beslissing viel dat er toch een prijsplafond gaat komen. Op het ministerie van economische zaken is sindsdien intensief onderhandeld met de energiebedrijven.

De opdracht vanuit de Tweede Kamer is: wees ruimhartig. Het prijsplafond moet worden uitgebreid, zo heeft de Tweede Kamer het kabinet unaniem opgedragen. Maar daarvoor moeten ingewikkelde en zeer politieke knopen worden doorgehakt. Niet alleen over hoe het prijsplafond eruit ziet, maar ook over hoe ver de overheid wel of niet ingrijpt bij de energiebedrijven.

Energiearmoede

Wat de hoogte van het prijsplafond betreft, staat het kabinet voor een dilemma. Er is inmiddels een beoogd plafond. Voor gas is dat 1,50 euro voor de eerste 1200 kubieke meter verbruik en voor elektriciteit 70 cent voor maximaal 2400 kilowattuur. Het plafond heeft groot effect en werkt, zo berekende onafhankelijk onderzoeksbureau ABF Research. Ruim zes op de tien van alle huishoudens blijft onder dat plafond. En hoe hoger de feitelijke prijzen worden, des meer profijt hebben de huishoudens.

Het probleem: ook voor de laagste inkomens werkt het plafond, alleen onvoldoende. Nog steeds houdt meer dan de helft van de laagste inkomens ‘energiearmoede’ omdat zij inmiddels meer dan tien procent van hun inkomen kwijt zijn aan de energierekening.

Het kabinet zou aan de knoppen kunnen draaien, door het prijsplafond zo in te richten dat juist de armste groepen optimaal profiteren. Maar dat gaat snel ten koste van de middengroepen. Het doel van het kabinet is dat de helft van de huishoudens volledig onder het prijsplafond blijft.

Een extra tegemoetkoming vroeg de Tweede Kamer ook nog voor de 400.000 huishoudens met een warmtepomp en voor de 500.000 huishoudens die stadsverwarming hebben en dus geen eigen gasmeter. Het kabinet onderzoekt nog wat mogelijk is. De Tweede Kamer droeg het kabinet ook op om een energieplafond voor scholen en de culturele sector te ontwerpen. En te denken aan chronisch zieken die van energieslurpende medische apparatuur afhankelijk zijn.

Bittere pil

Voor de sportverenigingen zou de pil wel eens bitter kunnen zijn. Ambtenaren adviseerden minister Jetten (energiezaken) eerder om die sector geen energiecompensatie te bieden vanwege de kosten: 1,8 miljard euro. Of het kabinet dat advies overneemt moet nog blijken.

Dilemma’s doemen ook op bij de breedgedragen politieke wens om het midden- en kleinbedrijf te helpen met een eigen energieplafond. “We willen gericht helpen”, zei minister Adriaansens van economische zaken. Maar dat kan alleen als er via de energiebedrijven inzage komt in gevoelige gegevens over het verbruik van ondernemingen per sector.

Adriaansens noemde bakkers, tuinders en ook sauna’s als voorbeelden. Maar economen waarschuwen dat bijvoorbeeld sauna’s en terrasverwarming bij de blijvend hoge energieprijzen geen gezond verdienmodel meer vormen voor bedrijven, en dat het roer beter direct om kan. Gaat het kabinet onderscheid maken?

Adequate compensatieregeling

Het politiek meest gevoelige struikelblok wordt hoeveel de energiebedrijven moeten gaan bijleggen in deze hele operatie waarbij de overheid voor het eerst diep ingrijpt in de prijzen op een vrije markt. Het kabinet zoekt een ‘adequate compensatieregeling’, waarbij energiebedrijven aan de ene kant niet zoveel zelf hoeven bijdragen dat ze financieel in de problemen komen. Maar er is tegelijkertijd vrees voor het scenario van overcompensatie. “Een zeer belangrijk aandachtspunt”, noemde het kabinet dat eerder.

Het zal voor minister Jetten van energie, minister Adriaansens van economische zaken en minister Kaag van financiën waarschijnlijk een veeg teken zijn dat de energiebedrijven nog steeds de randen opzoeken in de vrije markt. Er was deze week nog een conflict over de forse verhoging van de energieprijzen per 1 oktober.

Ook hielden grote energiebedrijven zich niet aan het wettelijke voorschrift dat prijsverhogingen op tijd (30 dagen van te voren) aan de klanten moeten worden doorgegeven. Zelfs protest van overheidstoezichthouder ACM haalde aanvankelijk niets uit. Na negatieve publiciteit stelden de bedrijven de prijsverhoging alsnog uit.

