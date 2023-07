Dilan Yesilgöz krijgt concurrentie voor het lijsttrekkerschap van de VVD

Het partijbestuur wilde al deze week met één kandidaat-opvolger voor premier Mark Rutte komen, om zo een interne verkiezingsstrijd te voorkomen. Maar volgens de statuten van de partij zijn er interne verkiezingen nodig als zich meer dan één kandidaat meldt.

De liberalen gaan de verkiezingsstrijd in ieder geval in zonder de voormalige kroonprins Klaas Dijkhoff. De eerdere staatssecretaris van veiligheid en justitie en fractievoorzitter stelt zich niet beschikbaar, zei hij maandagavond bij Op1. Hij was voor de liberale achterban de gedoodverfde kandidaat om Rutte op te volgen, zo bleek uit een opiniepeiling van EenVandaag.

Oud-Kamerlid Bosman wil het opnemen tegen voorkeurskandidaat partijtop

Dijkhoff maakte meteen een einde aan alle speculaties. Hij gaf aan dat zijn prioriteit de komende veertien jaar ligt bij zijn gezin en het opvoeden van zijn twee jonge dochters: “Dromen zijn bedrog. Het beeld dat ik heb van hoe ik vader en echtgenoot wil zijn, valt niet te combineren met het beeld dat ik heb van wat een premier zou moeten leveren.”

Enkele uren nadat Rutte na zeventien jaar zijn vertrek uit de Nederlandse politiek bekendmaakte, meldde zich al een kandidaat-lijsttrekker van buiten Den Haag. Oud-Kamerlid André Bosman presenteerde zijn kandidatuur op de radio: “De partij gaat mij aan het hart en daar heb ik ideeën bij. Ik heb daarom besloten om mij te kandideren voor het lijsttrekkerschap van de VVD”.

De oud-F-16 piloot Bosman zat van 2010 tot 2021 ook in de Kamer. Hij leidde tijdens het kabinet-Rutte III de parlementaire enquête naar de uitvoeringsorganisaties. Dat rapport was uiterst kritisch over de rol die de Kamer zelf heeft gespeeld, waardoor veel onuitvoerbare en slechte wetten zijn aangenomen. Maar tot Bosmans grote frustratie kreeg dit enquêterapport nauwelijks aandacht in de nieuw geïnstalleerde Tweede Kamer. Het kon zelfs niet goed worden besproken, omdat geen enkel lid van de enquêtecommissie terugkeerde na de verkiezingen van 2021.

Dilan Yesilgöz is een van de kanshebbers voor de functie van VVD-lijsttrekker. Beeld ANP

Nieuwe ster aan het VVD-firmament is minister Dilan Yesilgöz

Wie het partijbestuur deze week als kandidaat-lijsttrekker naar voren gaat schuiven is onbekend. Naast Klaas Dijkhoff, heeft ook oudgediende senator Edith Schippers inmiddels gezegd zich voor deze functie niet te willen kandideren. Daarmee nemen de kansen toe voor de nieuwe ster aan het VVD-firmament minister Dilan Yesilgöz-Zegerius van justitie. Zij heeft zich de afgelopen twee jaar goed geprofileerd op het voor de VVD belangrijke thema van veiligheid, ook al was ze de eerste minister van justitie die geen rechten had gestudeerd. Ook de naam van de huidige fractievoorzitter Sophie Hermans gaat rond.

Er kunnen zich de komende dagen nog meer kandidaten voor deze functie melden. Afgelopen jaar nam de kritiek toe op de Haagse partijtop, omdat leden zich genegeerd voelden en zich niet meer herkenden in de koers van Rutte. Zo stelden de klassiek-liberalen van de partij dat de VVD een ruk naar rechts moet maken. Zij hadden kritiek op Rutte, omdat hij te zeer naar het midden van het politieke spectrum was opgeschoven, waardoor volgens hen VVD-kiezers zijn overstapt naar rechts-populistische partijen.

