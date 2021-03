Dijkhoff en Wilders manen kabinet tot haast met sneltesten

Het belangrijkste verkiezingsnieuws van vandaag:

- Vrouwelijke lijsttrekkers bepalen het beeld van de campagne van 2021

- Maakt CDA’er Chris van Dam kans vanaf plek 47 toch in de Kamer te komen?

- De Tweede Kamer debatteert vanmiddag over het coronabeleid in het laatste Kamerdebat voor de verkiezingen