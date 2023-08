Deze vijf thema's maken de begroting voor Prinsjesdag ingewikkeld

Woensdag beginnen de ministers in het demissionaire kabinet aan de laatste onderhandelingsronde over de begroting voor volgend jaar. Het wordt waarschijnlijk nachtwerk.

Demissionaire status kabinet

Beeld Brechtje Rood

Dat een demissionair kabinet de begroting voor volgend jaar in elkaar moet zetten, is op zichzelf niet zo uitzonderlijk. Dat gebeurt vaker, zelfs twee jaar geleden nog, met Rutte III. Doorgaans dient zo’n ‘op de winkel passend’ kabinet op Prinsjesdag een zogeheten beleidsluwe begroting in, zonder grootse nieuwe plannen.

Dit jaar heerst er een andere dynamiek in Den Haag. Ten eerste moet het kabinet wel degelijk enkele stevige economische (koopkracht)maatregelen nemen, gekoppeld aan impopulaire bezuinigingen dan wel lastenverzwaringen. Ten tweede (en dat is wel uitzonderlijk) valt Prinsjesdag dit jaar in campagnetijd: negen weken later zijn de vervroegde Tweede Kamerverkiezingen. Geen enkele coalitiepartij wil haar naam verbinden aan impopulaire maatregelen.

Verder is het de vraag in hoeverre een eventuele slechte sfeer tussen die vier coalitiepartijen de begrotingsgesprekken beïnvloedt. De coalitiepartijen zijn de ongelukkige val van het kabinet op 7 juli bepaald nog niet vergeten. Premier Ruttes voordracht van CDA-minister Wopke Hoekstra als Eurocommissaris heeft het er ook niet gezelliger op gemaakt binnen de ministersploeg. Dat verkleint de kans dat de partijen elkaar iets willen gunnen bij de onvermijdelijke uitruil van beleidsprioriteiten.

Koopkracht & armoedebestrijding

Beeld Brechtje Rood

Het Centraal Planbureau (CPB) waarschuwde deze maand dat de armoede de komende jaren flink stijgt (van 4,8 procent van de bevolking dit jaar naar 5,7 procent volgend jaar) als het kabinet niets doet. Dat komt deels doordat allerlei tijdelijke inkomenssteunmaatregelen – waardoor de armoedecijfers de afgelopen jaren juist zijn gedaald – in 2024 aflopen.

Over de hele bevolking genomen gaat het juist de goede kant op met de koopkrachtcijfers. Na twee jaren van daling, onder meer door de hoge inflatie, gaat bijna iedereen er volgend jaar op vooruit. Alleen de allerlaagste inkomens niet: uitkeringsgerechtigden schieten zelfs 2,7 procent in de min.

Rutte erkende dat ‘de laagste inkomens wel heel ver wegzakken’ en voorspelde dat ‘dit niet de uitkomst zal zijn van het begrotingsproces in het kabinet’. Dat schept verwachtingen.

De meest voor de hand liggende ingrepen zijn stijgingen van de zorg- en huurtoeslagen, alsmede van het kindgebonden budget. Die instrumenten zijn al bedoeld voor de lagere inkomens. Een andere optie is dat de energietoeslag van 1300 euro een nieuw seizoen beleeft, al stribbelen gemeenten daarover al tegen vanwege de uitvoering.

Hoe dan ook blijft dit opnieuw pleisters plakken. In juni adviseerde een onderzoekscommissie (in opdracht van het kabinet) juist om structurele maatregelen te nemen, zoals het permanent verhogen van het minimumloon en de toeslagen. Dat kost echter zeker 6 miljard euro per jaar. Met name de VVD is dat te gortig.

Een ander heikel koopkrachtthema zijn de brandstofaccijnzen. Vanaf 1 januari moeten automobilisten mogelijk in één klap 21 cent meer betalen voor een liter benzine (en 13 cent voor diesel), omdat eerdere accijnsverlagingen (vanwege de energiecrisis) dan komen te vervallen. Laat het kabinet dat gebeuren?

Stijgende rente

Beeld Brechtje Rood

Nog maar een paar jaar geleden kon Den Haag makkelijk geld toezeggen voor onverwachte extra uitgaven. Geld lenen kostte bijna niks en de overheidsfinanciën konden sowieso tegen een stootje. Die vette jaren zijn voorbij. Door de gestegen rente op de kapitaalmarkt is er volgend jaar zelfs een tegenvaller voor de schatkist van ongeveer een miljard euro. Die wordt deels goedgemaakt door meevallers aan de uitgavenkant: veel geld dat is toegezegd, zit nog in kas vanwege (onder meer) personeelstekorten.

Hoe dan ook is Sigrid Kaag weer in de klassieke rol van zuinige Nederlandse minister van financiën gekropen. De ‘diepe zakken’ die haar voorganger Wopke Hoekstra nog zei te hebben, zijn leeg.

Bezuinigingen of lastenverzwaringen?

Beeld Brechtje Rood

De verwachte extra uitgaven voor armoedebestrijding zullen elders in de begroting gecompenseerd moeten worden: ofwel door te snijden in de overheidsuitgaven, ofwel door hogere (belasting)inkomsten. Allebei doen ze pijn. De VVD wil bezuinigen. D66 en de ChristenUnie pleiten juist voor lastenverzwaringen, met name voor de rijken en de multinationals.

De onderhandelingen zijn extra complex omdat de schaduw van de Tweede Kamer eroverheen hangt. Dat zal binnenkort bepaalde onderwerpen als controversieel bestempelen: zolang er geen nieuw kabinet is, mag Rutte IV daarover geen besluiten nemen. Daardoor kunnen ingrepen die het demissionaire kabinet nu bedenkt misschien worden teruggedraaid.

Overheidsfinanciën

Beeld Brechtje Rood

De augustusraming van het CPB bevatte twee hoofdwaarschuwingen: naast de stijgende armoede gingen die over de langzaam maar zeker uit de bocht gierende overheidsfinanciën. Tot nu toe is Nederland wat dat betreft wonderbaarlijk goed uit de coronacrisis gekomen, vorig jaar zelfs nagenoeg in begrotingsevenwicht.

De komende jaren dreigt het (bij ongewijzigd beleid) mis te gaan, voorziet het CPB. Het begrotingstekort loopt snel op, al in 2026 tot boven de toegestane 3-procentsnorm binnen de eurozone. Met die waarschuwing in het achterhoofd komen allerlei miljardenfondsen die door Rutte IV in de steigers zijn gezet onder druk te staan, waaronder het stikstof- en het klimaat- en transitiefonds. Door de val van het kabinet is hun toekomst sowieso onzeker geworden.

