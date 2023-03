Deze trucjes passen politici toe om een verkiezingsnederlaag toch te kunnen vieren

Welke stelling klopt:

A. Volgens de prognose heeft de SGP zetelwinst geboekt bij de verkiezingen

B. Volgens de prognose heeft de SGP zetelverlies geleden bij de verkiezingen

Antwoord: beide stellingen zijn waar.

Het lijkt zo simpel: verkiezingen kun je winnen of verliezen, méér smaken zijn er niet. Dat is echter buiten het taalkundige vernuft van politieke partijen gerekend, bleek bij afgelopen verkiezingen. Wie deze uitslag vergelijkt met de Statenverkiezingen van vier jaar geleden, moet namelijk concluderen dat alleen BBB, JA21, Volt, PvdD en SGP winst boekten. Maar op de uitslagenavond gebeurde er iets vreemds: ook bij veel ándere partijen werd uitbundig gefeest, gejuicht, gelachen, gedanst.

De peilingen verslaan

Neem bijvoorbeeld PvdA en GroenLinks, die campagne voerden met de belofte van een gezamenlijke Eerste Kamerfractie. Volgens de laatste cijfers kreeg de PvdA deze verkiezingen 8,1 procent van de stemmen, tegenover 8,3 procent in 2019. GroenLinks liep nog verder terug: van 10,6 naar 9,0 procent. Een dubbele daling, zou je zeggen. Maar fractievoorzitters Attje Kuiken (PvdA) en Jesse Klaver (GL) werden door hun achterban onthaald alsof ze zojuist de presidentsverkiezingen hadden gewonnen, de volgende dag sneden ze gezamenlijk en breed glimlachend een grote taart aan.

Forum voor Democratie maakt het nog veel bonter. De partij die vier jaar geleden nog twaalf senaatszetels binnenhaalde, moest nu met twee genoegen nemen. Maar van een rouwstemming was geen sprake. “Wij handhaven ons”, zei partijleider Thierry Baudet tegen zijn achterban. Er werd hard gejuicht.

Monsterverlies? Verdubbeling!

Het gekke is: al die partijen hebben een beetje gelijk. Bij verkiezingen kun je op tientallen manieren winst claimen, zelfs als de uitslag daartoe geen enkele aanleiding lijkt te geven. Je kunt bijvoorbeeld beter scoren dan voorspeld. “We hebben de peilingen verslagen”, klinkt het dan. Of je viert feest omdat je weliswaar provinciale zetels verliest, maar toch beter scoort dan bij de gemeenteraadsverkiezingen.

Zelfs het optimisme van FvD valt te verklaren. Je zou denken: die partij verloor tien zetels. Maar van de twaalf Eerste Kamerzetels die de partij in 2019 kreeg, is er momenteel nog maar eentje over – de rest heeft zich afgesplitst. Wie door die bril naar de uitslag kijkt (en dat doen Forummers graag) ziet de partij van één naar twee zetels gaan. Een verdubbeling!

Zulke trucjes liggen voor het oprapen in een land dat bijna elk jaar naar de stembus gaat, en waarbij de opkomstpercentages ook nog eens flink verschillen. Zo werd BBB de grootste, terwijl ruim vier op de vijf Nederlandse kiezers op een andere partij stemde. En zo kreeg GroenLinks minder stemmen dan bij de vorige Statenverkiezingen, maar wel méér dan bij de afgelopen gemeenteraads- en Tweede Kamerverkiezingen.

Gewonnen, dus verloren

Wat het nog ingewikkelder maakt, is de manier waarop de Eerste Kamer wordt gekozen. Neem nu de PvdA: die partij kreeg mínder Statenleden dan in 2019, maar waarschijnlijk méér senaatsleden. En de SGP gaat procentueel omhoog, krijgt meer provinciezetels en haalde meer stemmen binnen …, maar verliest volgens de laatste prognose een zetel in de Eerste Kamer. Snapt u het nog?

Door het gegoochel met verkiezingsuitslagen worden termen als ‘winst’ en ‘verlies’ steeds minder waard. Toch hoeft dat geen probleem te zijn, als we de politiek wat minder als wedstrijdje gaan zien, zonder voortdurende focus op winnaars en verliezers. Misschien zijn we dan écht allemaal een beetje winnaar.

Zo maak je van verlies toch winst: 1. ‘We hebben de peilingen verslagen’ 2. ‘De meeste mensen hebben níét voor (tegenstander X) gestemd’ 3. ‘We leven nog!’