Deze nieuwe superdenktank gaat het kabinet bijstaan op de weg uit de coronacrisis

Het kabinet schakelt een nieuwe denktank in om te adviseren over de versoepeling van de coronamaatregelen, met een ander soort adviseurs dan artsen en medische deskundigen. De keuze is gevallen op de denktank die Ser-voorzitter Mariëtte Hamer onlangs oprichtte.

In de ‘superdenktank’ zitten werkgevers, vakbonden en de voorzitters van de belangrijkste kennisinstituten in het land. Het is een breed gezelschap van economische en financiële experts, sociologen, gezondheidsdeskundigen, onderwijsexperts en wetenschappers op het gebied van internationale betrekkingen.

De belangrijkste eerste klus wordt: hoe moet het verder met het openbaar vervoer en het autoverkeer, in de komende maanden? Met die opdracht kijkt het kabinet vast vooruit naar de volgende fase van de versoepeling van de lockdown, als universiteiten en hogescholen weer willen beginnen en er besluiten moeten vallen over het thuiswerken.

Nog deze maand komt het eerste advies

In de denktank zitten onder andere Kim Putters van het Sociaal en Cultureel Planbureau, Klaas Knot van De Nederlandse Bank en de voorzitters van het Centraal Planbureau, het Centraal Bureau voor de Statistiek, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, de Onderwijsraad, de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving en instituut Clingendael. Ook de ministeries van sociale zaken en economische zaken zitten in de denktank.

De Tweede Kamer heeft er sterk op aangedrongen dat het kabinet een bredere club van adviseurs inschakelt, nu de coronacrisis in een nieuwe fase komt waarin dilemma’s over economie en samenleving een grote rol spelen. Het kabinet heeft de denktank gevraagd deze maand met een eerste advies te komen. Maar de grote haast is er af, nu het kabinet zelf een routekaart heeft neergelegd voor de komende maanden.

De denktank zal kennis verzamelen en uitwisselen over de economische en sociaal-maatschappelijke gevolgen van het coronavirus. Het doel is “zo goed mogelijk economisch herstel aan te geven; alsmede knelpunten te signaleren op sociaal-maatschappelijk terrein en daarvoor oplossingen aan te reiken”.

