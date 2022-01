Deze ervaren politici en deskundigen uit het veld gaan namens D66 het kabinet in

De bewindslieden van D66 in Rutte IV vormen een mix van ervaren partijpolitici en deskundigen uit het veld. Zoals eerder uitgelekt, treden wetenschapper Robbert Dijkgraaf en ziekenhuisbestuurder Ernst Kuipers aan als ministers van onderwijs en volksgezondheid. Ook D66-leider Sigrid Kaag, oud-fractievoorzitter Rob Jetten en demissionair minister Kajsa Ollongren worden (opnieuw) minister.

Burgemeester Franc Weerwind van Almere wordt de nieuwe minister voor rechtsbescherming. Hij zal op het ministerie van justitie nauw samenwerken met Dilan Yesilgöz, die namens de VVD minister van justitie en veiligheid wordt. Weerwind werd afgelopen zomer aangesteld voor een tweede termijn in de stad. Na zijn herverkiezing zei hij nog dat een ministerschap ‘absoluut niet op de agenda’ staat en dat hij de Floriade in 2027 als burgemeester wilde meemaken.

Veel namen, waaronder die van Dijkgraaf en Kuipers, waren de afgelopen dagen al uitgelekt. Nieuw zijn de namen van de staatssecretarissen. Gunay Uslu wordt staatssecretaris voor cultuur en media. Zij is cultuurhistoricus aan de Universiteit van Amsterdam en bekleedt verschillende toezichts- en adviesfuncties in de culturele sector.

De twee D66-staatssecretarissen die halverwege de vorige regeerperiode de toeslagenproblemen moesten oplossen, keren ook terug in het kabinet. Alexandra van Huffelen wordt staatssecretaris koninkrijksrelaties en digitalisering. Hans Vijlbrief moet als staatssecretaris van mijnbouw de problemen oplossen die in Groningen zijn ontstaan door de gaswinning. Hem wacht onder meer een zware parlementaire enquête over dit onderwerp.

Burgemeester Franc Weerwind wordt de nieuwe minister voor rechtsbescherming. Beeld ANP / ANP

Invloedrijke posten voor D66

D66 haalde een aantal invloedrijke posten binnen, die belangrijk zijn voor het profiel van de partij. Rob Jetten wordt de nieuwe minister van klimaat en energie, dat onder het ministerie van economische zaken valt. Jetten was de afgelopen regeerperiode fractievoorzitter, na het terugtreden van de vorige partijleider Alexander Pechtold.

De verwachtingen rond de hoog aangeschreven wetenschapper Robbert Dijkgraaf zijn hooggespannen. Hij moet de reputatie van D66 als onderwijspartij vormgeven. Hij is bij het grote publiek bekend van media-optredens, onder meer bij De Wereld Draait Door.

Ernst Kuipers krijgt de zware taak het coronabeleid mede vorm te geven, als opvolger van Hugo de Jonge als minister van volksgezondheid. De afgelopen crisisjaren had hij al een voorname rol als voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, dat over de spreiding van coronapatiënten over de ziekenhuizen gaat. Al volgende week wacht hem een eerste persconferentie, over de nu geldende lockdown. Diezelfde week volgt zijn eerste coronadebat.

Al bekend was dat partijleider Sigrid Kaag vicepremier wordt en de invloedrijke post Financiën zal gaan doen. In die functie is zij betrokken bij alle belangrijke kabinetsbesluiten. Ook neemt zij deel aan overleggen van de Eurogroep met daarin de ministers van financiën van de eurolanden.

Opvallend is dat Kajsa Ollongren terugkeert in het kabinet. De demissionaire minister van binnenlandse zaken wordt minister van defensie. Zij leek voor te sorteren op een vertrek uit de Haagse politiek, toen zij als lijstduwer op de lijst kwam.

Tijdens haar vorige ministerschap was zij een tijd uit de roulatie vanwege gezondheidsproblemen. In april dit jaar stond Ollongren nog op het punt van opstappen, tijdens een tumultueus formatiedebat. Zij was destijds verkenner en gefotografeerd met leesbare aantekeningen over de kabinetsformatie. Zo was te lezen dat de verkenners en partijleiders hadden gesproken over een ‘functie elders’ voor Kamerlid Pieter Omtzigt.

Lees ook:

‘Wonderboy’ Robbert Dijkgraaf is de beoogde nieuwe minister van onderwijs, cultuur en wetenschap. Wie is hij?

Menigeen zal bij het horen van de naam Robbert Dijkgraaf denken aan zijn gloedvolle tv-colleges bij De wereld draait door. Maar zijn loopbaan telt veel meer successen. Nu is hij de beoogde nieuwe minister van onderwijs, cultuur en wetenschap namens D66.

De route naar het bordes: dit moet er de komende dagen nog gebeuren voor Rutte IV naast de koning staat

Komende week is de (ja, nu echt) allerlaatste fase van de kabinetsformatie. Het is een periode van kennismaking én afscheid.