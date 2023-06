Deskundigen maken gehakt van partijverbod. ‘Houd u aan de regels, de samenleving zal u nadoen’

Maar liefst zeven fractievoorzitters in de Tweede Kamer hadden het initiatief genomen voor een rondetafelgesprek met deskundigen over het versterken van de ‘weerbaarheid’ van de democratie. Steeds meer burgers wenden zich af van de politiek, het wantrouwen is nog nooit zo groot geweest. Onder hen bevinden zich extremisten die de politieke elite ‘kwaadaardig’ noemen, dreigen met geweld en op sociale media de democratie proberen te ondermijnen. Tot in de Tweede Kamer worden complottheorieën omarmd en geuit. De AIVD waarschuwt voor escalatie die de democratie bedreigd.

Als Kamerleden dachten dat de discussie vooral zou gaan over het al of niet invoeren van een partijverbod om de democratie te beschermen, kwamen ze bedrogen uit. De filosofen, bestuurskundigen en politicologen die waren uitgenodigd hadden weinig warme woorden voor het wetsvoorstel voor het verbod dat minister Hanke Bruins Slot (binnenlandse zaken) in voorbereiding heeft. De uitgenodigde sprekers vinden dat er nog aan gesleuteld moeten worden. Zo moet er volgens hen een ‘escalatieladder’ komen: een partij die te ver gaat eerst waarschuwen, dan beboeten, schorsen en pas als ultieme noodgreep verbieden.

Een stapeling van crises

Wees uiterst terughoudend, luidde de waarschuwing aan de Kamer. Alleen als er echt risico bestaat dat bijvoorbeeld de sharia wordt ingevoerd of een communistisch regime aan de macht komt, mag je een partij verbieden, vindt rechtswetenschapper Paul Cliteur. Pikant: hij was tot voor kort senator van Forum voor Democratie, de partij die velen graag verboden zien worden. Cliteur waarschuwt: “Elke dictatuur begint met het verbieden van politieke partijen”.

“Het medicijn is erger dan de kwaal”, zei bestuurskundige Bart-Jan Heine over een partijverbod. Hij vond het woensdag belangrijker om de aanwezige fractievoorzitters een spiegel voor te houden, en hij was niet de enige.

In de tijd van de verzuiling, stelde Heine, wist de politieke elite in alle rust grote problemen, zoals de schoolstrijd en het kiesrecht, goed op te lossen. De bestuurders van nu zijn onmachtig grote vraagstukken op te lossen. Het is een tijd van transitie en disruptie, zei Heine. “Er is een stapeling van crises, waarbij er elke week een bij lijkt te komen, van woningtekort, dalende kwaliteit van het onderwijs, migratie, drugscriminaliteit, enzovoorts.” En het gebrek aan ‘probleemoplossend vermogen’ van de overheid ondermijnt het vertrouwen in de politiek, constateert hij. “Dat vormt de voedingsbodem voor ondemocratische ideeën en de aantrekkelijkheid van extremere alternatieven.”

De innerlijke weerbaarheid van Nederland

Ook onderzoeker René Cuperus, bekend van zijn Atlas van afgehaakt Nederland, richtte zijn pijlen op de onmachtige politiek. “Grote delen van de Nederlandse bevolking voelen zich niet meer gerepresenteerd door de gevestigde politiek.” Jongeren worden nauwelijks nog lid van een partij, wat de democratie ook geen goed doet. Volgens oud-minister Ernst Hirsch Ballin, emeritus hoogleraar constitutioneel recht, is de ‘innerlijke weerbaarheid’ van de democratie belangrijker dan een partijverbod. Politici moeten in hun gedrag het goede voorbeeld geven. “In landen waar het politieke bestel op polarisatie gericht is, komen burgers minder krachtig op voor de democratische rechtsstaat.”

Jean Tillie, hoogleraar politicoloog aan de UvA, valt hem bij. “Wat hier in de Tweede Kamer gebeurt sijpelt door naar de samenleving, net zoals op het voetbalveld de profs het goede voorbeeld moeten geven aan de amateurspelers. U moet zich aan de regels houden, dan zal de samenleving dat u nadoen.”

Exemplarisch was de oproep van Caroline van der Plas van BBB, ongeveer hetzelfde moment in een commissiezaal elders. Ze vroeg haar collega’s te stoppen met het opkloppen van de tegenstellingen over asielzoekers. “We maken de mensen in Nederland helemaal gek met deze polarisatie.” Het was onbedoeld een korte samenvatting van wat de deskundigen de fractievoorzitters voorhielden.

Lees ook:

Burgers moeten niets hebben van verbod op politieke partij

Het wetsvoorstel om politieke partijen te kunnen verbieden wekt vooralsnog weinig warme gevoelens op.

Een partijverbod, moet je dat wel willen? Met die vraag worstelt de politiek al meer dan honderd jaar

Het kabinet komt met een wetsvoorstel om politieke partijen te verbieden. Waarom nu? En wat kunnen we leren van het verleden?