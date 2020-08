Derde steunpakket voor bedrijven: een deel van de steun gaat naar scholing

Op aandringen van de werkgeversorganisaties en de vakbonden handhaaft het kabinet de subsidie op loonkosten voor bedrijven die door de coronacrisis in de problemen komen. In de maanden oktober tot en met december blijft de regeling in grote lijnen zoals die nu is. Bedrijven die de omzet met 20 procent of meer zien dalen, krijgen een deel van de loonkosten vergoed. Afgesproken is dat de steun na 1 januari wordt versoberd.

Het huidige noodpakket loopt af op 1 oktober. Eerder deze week overwoog het kabinet om vanaf dat moment alleen nog bedrijven te steunen die de omzet voor minimaal 30 of 40 procent zien wegvallen. De werkgevers en de vakbonden wilden nog iets meer tijd voor bedrijven om aan die strengere voorwaarden te wennen.

Per oktober gaat wel een deel van het geld dat bedrijven krijgen om de lonen te betalen naar scholing. Een bedrijf dat 100 procent van de omzet ziet wegvallen krijgt nu nog 90 procent van de loonkosten vergoed. Dat wordt 80 procent, en 10 procent van de loonsom gaat in een scholingsfonds. Een bedrijf dat 50 procent van de omzet mist, krijgt nu 45 procent van de loonkosten vergoed en moet daarvan ook een deel afstaan aan een fonds voor scholing.

Meer tijd om aan te passen

Door meer geld te besteden aan scholing willen het kabinet en de sociale partners bedrijven en werknemers stimuleren om zich aan te passen aan nieuwe omstandigheden. De vakbonden drongen er de afgelopen dagen op aan om de steunregelingen in ieder geval de komende drie maanden zoveel mogelijk te handhaven. Jacco Vonhof, voorzitter van MKB Nederland: “We zochten samen naar de beste oplossing. Het kabinet biedt veel ruimte.”

Meer ruimte komt er ook om vaste kosten, zoals de huur, te betalen. De vergoeding die bedrijven daarvoor krijgen bedraagt nu 50.000 euro per vier maanden en wordt voor de laatste drie maanden van dit jaar 90.000 euro.

Afgesproken is dat de steunregelingen na 1 januari blijven bestaan, in een bescheiden vorm. Dan komen alleen bedrijven met een groter omzetverlies (30 of 40 procent) in aanmerking voor vergoeding van de loonkosten. Dan dalen ook de bedragen die bedrijven krijgen om de lonen door te betalen. “Het wordt vanaf 1 januari minder”, aldus Vonhof.

Lees ook:

Kabinet sluit vrede met bonden en oppositie

Het kabinet zit weer met de vakbonden aan tafel en verwerft steun van oppositiepartijen GroenLinks en PvdA.