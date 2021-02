Denk-lijsttrekker Azarkan: ‘Discriminatie moet het probleem van de hele maatschappij zijn’

Dat er in Nederland sprake is van ‘systemische discriminatie’ is volgens Denk-lijsttrekker Azarkan op veel fronten duidelijk te zien. De toeslagenaffaire brengt dit nu ook glashelder in beeld.

De Kamer spreekt vandaag over de zwarte lijsten bij de Belastingdienst. Hierop stonden burgers over wie ‘signalen’ bestonden van mogelijke fraude. Ook het gebruik van tweede nationaliteit als indicatie voor fraude zal ter sprake komen. Deze methodes die de Belastingdienst gebruikte zijn onwettig en een ‘ambtsmisdrijf’, stelde de Autoriteit Persoonsgegevens vorig jaar vast. Azarkan verwacht dat de AP nog een ‘heel forse boete’ gaat opleggen. Maar daarmee is het probleem niet verholpen.

Volgens de Denk-lijsttrekker zit vooringenomenheid bij de Belastingdienst/Toeslagen, maar ook bij de politie, diep in de systemen. Zo vindt er standaard extra controle plaats, of je bent al verdacht op grond van je afkomst, geboorteplaats of achternaam. De Kamer steunde daarom vorige week het voorstel van Denk om alle algoritmes die momenteel bij (semi-)overheidsinstanties in gebruik zijn door te lichten op discriminerende elementen.

Azarkan wil ook dat er nu een wettelijk kader komt, opgesteld met een ethische toetsing, waarin exact wordt vastgelegd hoe algoritmes mogen worden gebruikt. En alle wetten moeten in de toekomst vooraf worden getoetst op mogelijk discriminatoire elementen.

Échte Nederlanders

Als derde actiepunt heeft het Denk-Kamerlid de wens dat er een permanente bewustwordingscampagne komt om discriminatie te keren. Organisaties moeten vooraf gaan vastleggen hoe ze omgaan met discriminatie. “Maak duidelijk welke dienstverlening je geeft, hoe je met klachten omgaat, train je medewerkers en rapporteer jaarlijks hoe divers de organisatie is. Daar begint het mee.”

Azarkan maakt zich grote zorgen over het volgens hem discriminerende klimaat in Nederland. Azarkan heeft het sentiment zien veranderen. “Sinds het begin van deze eeuw brengen politici het nationalisme in de discussie, om zich ergens tegen af te zetten. Dat begon met VVD-leider Frits Bolkestein, daarna Pim Fortuyn, Rita Verdonk en ook nu door premier Rutte en minister Hoekstra. Ze verspreiden het idee dat nationalisme is voorbehouden aan échte Nederlanders. Voor alle anderen is er de voorwaardelijke belofte om Nederlander te zijn. Die hebben een hoepel waar ze steeds doorheen moeten springen. Dat zag je recent met Abdelkader Benali, die ergens een keer iets fout heeft gezegd, en nu dus even niet meer bij de Nederlanders hoort.”

Relschoppers

Diezelfde houding zagen we vorige week ook weer met de relschoppers, zegt Azarkan. “Over de vernieling van een GGD-teststraat in Urk door Nederlandse jongeren wordt heel anders gesproken dan als het om rellende Turkse of Marokkaanse jongeren gaat. In de kern komt het erop neer dat we in Nederland burgers hebben die zich niet aan de wet houden, maar vanwege hun afkomst door de rechtsstaat worden beschermd. Maar je hebt ook burgers die zich keurig aan de wet houden, maar die vanwege hun afkomst niet door onze rechtsstaat worden beschermd. Dat is heel krom en moet veranderen.”

“Er leven in Nederland mensen van heel verschillende sekse, geloof en achtergrond, maar we zullen moeten leren rekening met elkaar te houden. Het probleem is nu dat we een hele generatie jongeren met een diverse achtergrond uit onze samenleving drukken. Deze jongeren hebben evenveel recht op goed onderwijs, werk, zorg en een woning. Als de politie 500 klachten krijgt over discriminatoir gedrag en daar slechts 3 van toekent, dan kan dat niet waar zijn. Dan gaat er iets fout in die organisatie. Ik wil dat de twaalfjarige Mohammed zich niet meer hoeft af te vragen of hij wel in Nederland regisseur kan worden. Discriminatie moet het probleem van de hele samenleving zijn, en dat kunnen we samen oplossen.”

Lees ook:

Douane maakt nog steeds gebruik van zwarte lijsten waarop dubbele nationaliteit stond.

De douane blijkt al jarenlang te werken met kopieën van de systemen van de Belastingdienst.