DENK-leider Tunahan Kuzu vertrekt uit de politiek, blijft tot verkiezingen in Kamer

Kuzu heeft zijn achterban zaterdag verteld dat hij niet beschikbaar is als lijsttrekker, zo meldt hij op zijn Facebookpagina. Na de verkiezingen in maart volgend jaar zal hij stoppen met de politiek.

Hij noemt in een verklaring op Facebook de afgelopen jaren een rollercoaster. “Het bouwen aan een politieke beweging die zowel in de Tweede Kamer als in het lokaal bestuur een boodschap heeft voor groepen die onvoldoende worden gehoord in de politiek is enerverend. De keerzijde voor mij als gezicht van DENK, is dat het een behoorlijke impact op mijn persoonlijke leven heeft.”

Hij zegt van zichzelf niet te kunnen zeggen dezelfde energie en enthousiasme dat hij voelde bij de oprichting van de partij bij de volgende verkiezingen te kunnen opbrengen. “Het antwoord heb ik inmiddels gevonden en mijn besluit staat vast.”

Kuzu meldt dat hij zijn werk in de Tweede Kamer zal blijven voortzetten, maar het fractievoorzitterschap overdraagt aan Farid Azarkan. Het zoeken en presenteren van een nieuwe partijleider en fractievoorzitter ligt bij het landelijk bestuur.

