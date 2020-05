Denk-bestuur zet fractieleider Azarkan uit partij

Het bestuur van Denk heeft fractieleider Farid Azarkan vanochtend uit de partij gezet. Azarkan zou de partij ‘bij voortduring op onredelijke wijze benadelen’ en handelen ‘in strijd met het belang van Denk’, zo staat geschreven in een persbericht.

Azarkan, die sinds eind maart leider is van de partij, heeft van het bestuur een brief ontvangen met daarin ‘een lange reeks gedragingen waarmee hij de partij schade heeft berokkend’, schrijven de bestuurders van Denk. Die lijst trapt af met een reeks tweets die de politiek leider verstuurde tijdens een zakenreis met fractiegenoot Tuhanan Kuzu in Istanbul.

Openlijke tegenwerking

Daarnaast zou Azarkan pogingen torpederen die de onmin tussen partijoprichters Kuzu en Selcuk Öztürk moesten wegnemen, aldus het bestuur. Verder voelden lokale Denk-bestuurders zich volgens het bestuur geïntimideerd door hun nieuwe partijleider. Nog een heikel punt: Azarkan zou een onderzoek naar een mogelijke zedenkwestie en de wijze waarop Denk daarmee omging openlijk hebben tegengewerkt.

Die zedenkwestie was eind maart de reden voor Denk-Kamerlid Tuhanan Kuzu om zijn taken als fractieleider neer te leggen. Aanvankelijk maakte Kuzu op 21 maart bekend af te treden vanwege persoonlijke omstandigheden. Na de Tweede Kamerverkiezingen zou hij de politiek ook verlaten. Maar een artikel in HP de Tijd scheen een ander licht op die verklaring. Kuzu had zich schuldig gemaakt aan ‘grensoverschrijdend gedrag’, suggereerde het stuk. Bij een vrouwelijke collega met wie hij eerder een buitenechtelijke relatie zou hebben gehad. De partijtop deed niets met haar klachten. Kamervoorzitter Khadija Arib adviseerde haar aangifte te doen.

Moddergevecht

De onthulling ontaarde in een openlijk moddergevecht tussen de afgetreden partijleider en partijvoorzitter Selcuk Öztürk. Kuzus gedrag was niet te rijmen met de kernwaarden van de partij, verklaarde Öztürk in een persbericht namens het bestuur. Kuzu beschuldigde de partijvoorzitter op zijn beurt weer van een ‘politieke broerdermoord’. Zijn strijdmakker, de medeoprichter van Denk wilde hem politiek lynchen, was uit op de macht. Want, zo schreef Kuzu, het was Öztürk die de vermeende zedenkwestie weer oprakelde, bleef stoken binnen de partij.

Azarkan voegde zich al snel bij Kuzu. Op 8 april eiste hij zelfs dat het Denk-bestuur opstapte. “Ik heb gemerkt dat het bestuur, omdat het onderdeel is van de situatie, niet in staat is leiding te geven”, zei hij in een verklaring. De partijraad en de jongerenbeweging steunden zijn pleidooi. Maar het bestuur zelf dacht er anders over, zag de oplossing eerder in een intern onderzoek. “Dit is allemaal weinig eervol”, reageerde Azarkan tegenover RTL Nieuws. “Ik wil een scheuring juist voorkomen. Maar als je zo doorgaat heb je straks twee politiek leiders. De samenwerking in de fractie wordt nu ook heel moeilijk, zo niet onmogelijk.”

Afgeslankte vorm

Sinds de penningmeester dit weekend is opgestapt, opereert het Denk-bestuur in zeer afgeslankte vorm. Alleen voorzitter Öztürk en secretaris Zahir Rana zijn nog actief. Grote beslissingen kan het bestuur eigenlijk niet meer nemen. Leden zien daarom het liefst zo snel mogelijk nieuwe bestuursleden aantreden. Wie nu de leiderschapstaken op zich zal nemen bij Denk is onduidelijk. De partij zelf is na de verklaring van vanochtend vooralsnog spaarzaam met het verstrekken van informatie. Op de vraag of Öztürk zich zal opwerken als nieuwe fractieleider zegt een woordvoerder wel stellig: “Nee, natuurlijk niet.”

‘Dit is natuurlijk een krankzinnige actie’, reageert Kuzu op Twitter. ‘Een tweede broedermoordaanslag door Öztürk. Rancuneus, ontoerekeningsvatbaar en incompetent. Ik sta 200 procent achter Farid Azarkan.’ Ook lokale bestuurders zouden zich achter Azarkan scharen. Een van hen noemt het ‘onzin’ dat lokale afdelingen zich geïntimideerd zouden voelen door de politiek leider.

Lees ook:

Denk-leden: Öztürk zet de toekomst van onze partij op het spel

De partij Denk koerst af op een rampzalige ledenvergadering, waar de twee ruziënde oprichters lijnrecht tegenover elkaar zullen staan. Of is er nog een oplossing?