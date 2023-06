Den Haag zoekt deals over asiel en stikstof, de startposities zijn goed gemarkeerd

Onder leiding van een gebutste premier beginnen VVD, D66, CDA en ChristenUnie aan zware onderhandelingen over asiel en stikstof. Het voornemen: nog deze maand een deal, zo zeggen ingewijden tegen Trouw.

Het zinnetje klonk deze week in de Tweede Kamer, toen daar de kritiek zich hoger en hoger opstapelde rondom premier Rutte. Waarom bleef de premier zo afstandelijk reageren in het debat over het herstel van vertrouwen voor de inwoners van Groningen? Wat voor beeld gaf dat van het kabinet, vroegen ook de coalitiepartijen zich af.

“Het is de laatste kans voor het kabinet om het goed te doen”, sprak Kamerlid Faissal Boulakjar (D66), met lichte vertwijfeling. Het D66-Kamerlid had deze week in het slotdebat over de parlementaire enquête zijn woorden doelgericht gekozen: hij citeerde letterlijk de belofte die de premier eerder zelf aan de Groningers had gedaan.

Dit komt niet uit de lucht vallen

Coalitiepartijen die met enige dramatiek spreken over ‘laatste kansen’ van het kabinet, dat komt niet uit de lucht vallen. Ook breder voelen VVD, D66, CDA en ChristenUnie dat het kabinet niet veel langer allerlei brandende maatschappelijke kwesties voor zich uit kan blijven schuiven.

Over asiel en stikstof gaat eindelijk de beslissing komen. De coalitiepartijen maken zich op om een deal te sluiten. Over asiel en migratie is die deal al deze maand mogelijk, zeggen enkele coalitiepartijen. Er zit opeens drang in de wens om eruit te komen. Er is een groot ‘gevoel van urgentie’, klinkt het bijvoorbeeld bij de VVD.

Dat bleek donderdag ook op Europees niveau, toen de EU-migratieministers in Luxemburg na jaren van verlamming een principe-akkoord bereikten over een nieuw asiel- en migratiebeleid. Daarover moet nog worden onderhandeld met het Europees Parlement.

Al sinds november (asiel) en maart (stikstof) zijn de coalitiepartijen in Den Haag onderling zwaar verdeeld over juist deze onderwerpen zonder dat er schot in de zaak zat. Maar zelfs een dreigende kabinetscrisis begon te wennen. Nog steeds loert die dreiging om de hoek, als het niet lukt eruit te komen.

Ruttes kabinet oogt kwetsbaar

De omstandigheden lijken bepaald niet gunstig. Rutte overleefde deze week zijn zoveelste motie van wantrouwen. Zijn kabinet oogt kwetsbaar. Het is al de tweede keer in korte tijd dat hij alleen het hoofd boven water houdt dankzij de 77 zetels van de coalitie zelf aangevuld met die van de SGP. Maar zelfs deze partij heeft al een keer gezegd dat het sein op ‘oranje’ staat voor het kabinet.

Wat de onderhandelingen ook riskant maakt, is dat er bij de achterbannen niet veel rek meer zit om nieuwe compromissen te sluiten over asiel en stikstof. De leden van de VVD en ChristenUnie markeerden dat op roerige partijcongressen vorig weekeinde. Bij D66 lijkt het rustig, maar ook daar is voor de achterban ‘asiel’ de open zenuw. Nog meer dan stikstof, zeiden D66’ers onlangs op hun congres.

Toch is het mogelijk dat de vier partijen ondanks hun grote verschillen er alsnog relatief vlot uitkomen. Deels heeft dat te maken met motivatie. Als over deze twee onderwerpen een deal mogelijk blijkt, is de grootste hobbel voorlopig genomen voor Rutte IV. Er liggen geen andere splijtende dossiers van grote omvang.

'Zie migranten als mens’

Asiel is ook volgens de partijen zelf het meest explosieve onderwerp. Veel meer dan bij stikstof gaat het over ideologische verschillen. De wens van de VVD voor een strenger asielbeleid gaat ‘over elkaars mensbeeld’, zeggen partijen. De sfeer werd even stekelig tussen de VVD en ChristenUnie toen die laatste partij de VVD vroeg om ‘migranten als mens te zien’. Een onheus verwijt, aldus de VVD.

Toch zou de coalitie er relatief snel uit kunnen zijn, juist over migratie. Rutte reist zondag naar Tunesië, samen met EU-commissievoorzitter Ursula von der Leyen en zijn Italiaanse ambtgenoot Georgia Meloni, voor een nieuwe Europese migratiedeal – net zoals in 2016 een deal is gesloten met Turkije.

Rutte kan met een Europese overeenkomst dubbel scoren. Hij heeft zich persoonlijk binnen de EU geprofileerd met inspanningen voor een strenger EU-asielbeleid. Tegelijk kan dit Europese beleid binnen de coalitie de basis vormen voor een asieldeal.

Het gevecht in de coalitie zal vooral gaan over de andere VVD-wens: maatregelen waardoor Nederland minder aantrekkelijk wordt als land van bestemming. De ChristenUnie trekt als streep dat elk voorstel juridisch houdbaar én uitvoerbaar moet zijn. Dat maakt de discussie pragmatisch, met kansen op een pragmatische uitkomst. Partijen zeggen dat de gesprekken tussen de vier partijen op kabinetsniveau constructief verlopen, in een andere sfeer dan eerder, toen de fracties hard botsten.

Compromis over stikstof lijkt mogelijk

Over stikstof heeft de tijd zijn werk gedaan. Het CDA veroorzaakte in maart nog een crisis met de aankondiging dat de partij wil ‘heronderhandelen’ over stikstof. Maar de munitie daarvoor is minder ruim voorhanden dan het CDA hoopte. Het is nog niet zo dat de provincies nu al akkoorden hebben liggen waarin de gewraakte stikstofdeadline van 2030 is geschrapt, zoals het CDA hoopte.

Een compromis lijkt ook over stikstof al voor de zomer mogelijk, nu de partij aanstuurt op ‘maatwerk’ in plaats van een eis dat alle provincies bij voorbaat meer tijd krijgen voor stikstofplannen. Ook bij D66 is er waarschijnlijk wel ruimte voor toenadering, Sigrid Kaag speechte onlangs over de waarde van compromissen.

Rutte heeft zijn VVD-achterban over asiel stoom laten afblazen op een congres. De startposities zijn daardoor goed gemarkeerd. Maar het zegt niet dat de verschillen onoverbrugbaar zijn.

