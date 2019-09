Den Haag krijgt Timmermans op de gewenste positie in de Europese Commissie

De Nederlandse regering kan opgelucht ademhalen. Frans Timmermans krijgt opnieuw een centrale rol binnen de Europese Commissie, zoals Den Haag dat graag wilde. Hij krijgt er zelfs taken bij die stroken met de Nederlandse politieke wensen, zoals een ambitieus klimaatbeleid voor de Europese Unie overzien.

Timmermans wordt een van de drie ‘uitvoerende vicevoorzitters’ van de Commissie. Deze personen leiden een thematisch cluster waar een aantal andere commissarissen onder vallen, en hebben bovendien een eigen portefeuille. Daarnaast is Timmermans ook de eerste vervanger van Commissievoorzitter Ursula von der Leyen als zij niet in Brussel of Straatsburg is, en de vergadering van Eurocommissarissen dus niet kan voorzitten.

Als hoofd van het cluster klimaat krijgt Timmermans met allerlei beleidsterreinen van andere commissarissen te maken. Van belastingen op energie tot kringlooplandbouw, natuurbescherming en vermindering van fossiele brandstof in de transportsector. Ook zal hij de EU vertegenwoordigen bij internationale klimaatonderhandelingen. Als eigen portefeuille moet Timmermans bovendien zorgen voor een Europese klimaatwet die een CO2-neutrale economie in 2050 verplicht, en een Europees klimaatakkoord waarin lokale overheden, burgers en bedrijfsleven samenwerken aan een schonere economie.

In de clinch met Polen en Hongarije

Timmermans zal de komende jaren dus op allerlei plekken aan tafel zitten. Dat is handig, omdat het Nederlandse ministers en diplomaten een direct lijntje geeft met iemand die weet welke plannen en heikele thema’s eraan zitten te komen maar nog niet op de officiële agenda staan. Om deze reden wilde Rutte graag dat Timmermans zijn post van vicevoorzitter van de Commissie behield. Dat hij naast deze rol nu over klimaatbeleid in plaats van over de rechtsstaat gaat is ook conform de Nederlandse wens. In die laatste rol lag Timmermans geregeld in de clinch met Polen en Hongarije. Dat is weliswaar een belangrijk onderwerp, maar het was niet iets waar voor Nederland direct de politieke prioriteit in Europa lag. Het kabinet zag daarom liever dat Timmermans zich ging bemoeien met een economisch onderwerp of het klimaat.

Hoe invloedrijk Timmermans de komende jaren daadwerkelijk is, zal afhangen van de manier waarop de rolverdeling tussen de drie uitvoerende vicevoorzitters en Von der Leyen precies uitpakt. De afgelopen jaren speelde Timmermans als rechterhand van voorzitter Jean-Claude Juncker een flinke rol in de Commissie. Nu moet hij die bevoorrechte positie op papier delen met Margaret Vestager voor digitalisering van de economie en Valdis Dombrovskis voor sociale zaken. Zij zijn net als Timmermans ervaren politici, die de afgelopen jaren ook al in de Commissie zaten.

