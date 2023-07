Den Haag krijgt andere hoofdrolspelers. Verandert het spel nu ook?

De massale ‘exodus’ van Haagse politici biedt kansen voor de achterblijvers. Maar voor een cultuuromslag is meer nodig dan frisse gezichten.

Mark Rutte, Sigrid Kaag, Wopke Hoekstra, Carola Schouten, Hugo de Jonge, Piet Adema, Marnix van Rij, Pieter Heerma en gá zo maar door. In de nasleep van de val van Rutte IV regende het deze week Kamerleden en kabinetsleden die hun vertrek aankondigden. Het vooruitzicht van nieuwe verkiezingen dwingt politici altijd tot nadenken over de toekomst. Ditmaal luidde het antwoord wel heel vaak: die toekomst ligt buiten Den Haag.

VVD-leider (sinds 2006) en premier (sinds 2010) Mark Rutte zette maandagochtend de trend, met een aankondiging die vriend en vijand verraste. Zodra een nieuw kabinet aantreedt, zegt hij de politiek vaarwel. Het einde van een tijdperk, concludeerden fractievoorzitters.

Zoals bij elk aflopend tijdperk, bleef het niet bij de regeringsleider. In het kielzog van Ruttes aankondiging, meldden afgelopen dagen ook de drie vicepremiers, diverse kabinetsleden, partijleiders en Kamerleden dat ze er de brui aan geven. Zeker zes lijsttrekkers uit 2021 keren bij de komende Tweede Kamerverkiezingen op 22 november niet terug op het stembiljet.

Ervaring is belangrijk

Tot de afzwaaiers behoren enkele van de bekendste politici van het land. 95 procent van de Nederlanders weet wie Mark Rutte is, bleek in mei uit een peiling van I&O Research. Ook Kaag (90 procent) en Hoekstra (85) genieten grote bekendheid.

Bert van den Braak, hoogleraar parlementaire geschiedenis, maakt zich zorgen om ‘kennis en ervaring’ die nu uit de Haagse politiek verdwijnen. Zo is ChristenUnie-minister Schouten al sinds 2011 politiek actief en CDA’er Heerma sinds 2012. “Het is een slechte zaak dat die jarenlange ervaring verloren gaat”, meent Van den Braak.

Toch slaat hij nog geen alarm. “Het einde van een tijdperk? Dat is nogal overdreven”, meent Van den Braak. “Bij de vorige verkiezingen waren er zes nieuwe lijsttrekkers bij gevestigde partijen, net als nu. Dus laten we even afwachten of het echt zo bijzonder is wat er nu gebeurt.”

Niet alles verandert

Kan het vertrek van enkele gezichtsbepalende politici ook leiden tot een gezonder politiek klimaat? “Ik hoop dat het een terugkeer van vertrouwen betekent”, zegt CU-leider Mirjam Bikker, die in januari het partijleiderschap overnam van Gert-Jan Segers. “Dat het debat weer gaat om wat partijen ten diepste drijft, in plaats van de poppetjes.”

Maar voor een politieke cultuuromslag is meer nodig dan nieuwe hoofdrolspelers. ‘Niets is zo lastig als het doorbreken van oude gewoonten’, schreef SP’er Renske Leijten deze week in een essay in het Financieele Dagblad. De politiek veteraan nam begin deze maand afscheid, na ruim zestien jaar Kamerlidmaatschap. Volgens Leijten is het tijd voor meer transparantie en eerlijkheid in de politiek.

In de praktijk, denkt hoogleraar Van den Braak, zal veel echter hetzelfde blijven. Je hebt nu eenmaal een premier nodig die in complexe politieke situaties tot meerderheden kan komen, analyseert hij. “Inhoudelijk zijn de marges bovendien klein, zeker als je met internationale regels te maken hebt.”

Van den Braak verwacht daarom voor een groot deel ‘hetzelfde soort personen’ dat ‘hetzelfde soort beleid’ gaat maken. “Denk niet dat er opeens een heel ander type leider komt – ook al doet die zich misschien wel zo voor.”

Lees ook:

Ook Carola Schouten zegt landspolitiek vaarwel. ‘Er staat een nieuwe generatie klaar’

De meest ervaren ChristenUnie-politicus stopt ermee. Na de vorming van een nieuw kabinet keert vicepremier Carola Schouten niet terug in Den Haag. ‘Er staat een nieuwe generatie klaar.’