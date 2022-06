Defensie wil achterstanden wegwerken en meer specialiseren

Defensie gaat de achterstanden in het militaire apparaat wegwerken. Daarnaast wordt meer ingezet op specialisatie en ‘intensieve’ samenwerking met andere Europese landen, staat in de woensdag gepresenteerde Defensienota ‘Sterker Nederland, veiliger Europa’.

“Allereerst wordt de basis van de krijgsmacht versterkt”, staat in de nota. Dat betekent dat de slagkracht wordt versterkt door onder meer ophoging van de voorraden, nieuw materieel en versterking van de geneeskundige keten. Eenheden moeten “sneller, vaker en langer ingezet kunnen worden”.

Meer specialiseren

De strijdkrachten gaan meer specialiseren. “Bij de investeringen in Defensie kiezen we daarom voor capaciteiten die, binnen de samenwerkingsverbanden, van meerwaarde zijn.” Het gaat dan om het vergaren van inlichtingen, cyberdefensie, special forces en de lucht- en raketverdediging.

In Europa zal meer worden samengewerkt. De landmacht zal verder integreren met de Duitsers. De marine gaat nog nauwer samenwerken met de Belgen. Dit is al een trend die langer bezig is. Voor de veiligheid is een sterke Navo en EU nodig, aldus Defensie.

5 miljard erbij

Al die plannen kunnen betaald worden omdat het ministerie er 5 miljard euro structureel bij krijgt. Dat is 40 procent ten opzichte van de oude begroting en de grootste stijging van de begroting sinds het einde van de Koude Oorlog. Daarmee voldoet Defensie in 2024 en 2025 aan de NAVO-norm, die stelt dat landen 2 procent van hun BBP moeten investeren in Defensie. In heel Europa gaan de uitgaven voor de strijdkrachten sinds de inval omhoog.

Een deel van de plannen was de afgelopen dagen al uitgelekt. Zo komen er zes F-35 gevechtsvliegtuigen en een extra transportvliegtuig bij, krijgen de commando’s en mariniers een gespecialiseerde helikoptereenheid en komen er vier extra drones van het type Reaper die ook bewapend worden. De marine krijgt moderne precisiewapens waarbij gedacht kan worden aan kruisraketten.

