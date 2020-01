Defensie schuift hete aardappel over verhuizing kazerne Vlissingen door naar maart

Donderdag lekte uit dat de verhuizing zeer waarschijnlijk niet doorgaat, maar dat eerst compensatie moet worden gezocht voor Zeeland. De provincie investeerde al flink voor de komst van de kazerne.

Visser zegt zorgen te hebben over “de continuïteit van het Korps Mariniers”. Ze noemde vrijdag na de ministerraad de verhuizing ‘een dilemma’. Al jaren is er weerstand bij de mariniers tegen de verhuizing van Doorn naar Vlissingen. Militairen zouden daarom bij Defensie vertrekken, waarschuwde de commandant van het Korps, generaal Mac Mootry, in 2018 in de Tweede Kamer.

In dat jaar nam 7,4 procent van de mariniers vrijwillig ontslag bij het Korps. Vorig jaar was dat 5,6 procent. Dat is hoog, maar bij de Luchtmobiele Brigade - die niet hoeft te verhuizen - is de vrijwillige uitstroom ook hoog ( respectievelijk 8,2 en 5,5 procent). Heel Defensie kampt met personeelstekorten, deels omdat het leger huidig personeel niet goed weet te behouden.

Naar alternatieven werd niet lang gezocht

De vlag bij Defensie hangt er inmiddels heel anders bij dan toen minister Hans Hillen in 2012 het besluit nam om naar Zeeland te verhuizen. Destijds moest het ministerie fors bezuinigen. Ongeveer een op de zes arbeidsplaatsen verdween. Defensie wilde ook miljoenen besparen door locaties te verkopen of goedkoper in te richten. Nieuwbouw in Zeeland zou goedkoper zijn dan renovatie van de oude kazerne in Doorn. Overigens hekelde de Rekenkamer het besluit, dat ‘onder grote tijdsdruk’ werd genomen. “Naar alternatieven is niet lang gezocht. Nieuwbouw vraagt een investering van 100 tot 200 miljoen euro. Of met deze keuze op lange termijn geld wordt bespaard, is onzeker”, aldus de Rekenkamer eind 2012.

Andere argumenten waren dat Zeeland voor mariniers betere oefenfaciliteiten kon bieden. Tot slot zou de komst van de kazerne, nu nog de grootste werkgever in Doorn, voor banen zorgen in krimpgebied Zeeland. Inmiddels heeft deze provincie net als elders volop vacatures. Oók voor de werkende partners van militairen, liet de provincie niet na te benadrukken.

