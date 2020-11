Deel senaatsfractie FVD splitst zich af, verschillende statenleden stappen op

“Een partij waarin van racisme, antisemitisme en nazisme geen afstand wordt genomen en kritiek niet gehoord wordt is niet de onze”, stelt Van Pareren mede namens zijn collega’s Toine Beukering, Hugo Berkhout en Otto Hermans. “Wij nemen nadrukkelijk hier afstand van en stappen op.”

De vier geven aan wel in de Eerste Kamer te blijven. “Met een schoon geweten zullen wij ons blijven inzetten in de Eerste Kamer.”

Statenleden stappen op

Eerder vandaag werd bekend dat er ook verschillende Statenleden uit de partij stappen. In Noord-Holland stappen nog vier Statenleden uit fractie van Forum voor Democratie (FVD) en ook in Drenthe willen vier Statenleden uit de fractie van Forum voor Democratie stappen.

In Noord-Holland gaat het om de Statenleden Gerard Kohler, Daniël van den Berg, Eric Jensen en Miklos Lelkes. Die laatste verving Annabel Nanninga tijdens haar zwangerschap. Eerder stapte Nanninga zelf ook al op. Volgens NH Nieuws vertrekt Ivo Mantel ook, maar dat kon FVD vrijdagochtend nog niet bevestigen.

Wat de opgestapte Statenleden gaan doen met hun zetel en of ze mogelijk samen een nieuwe fractie gaan vormen, is niet duidelijk. De drie andere overgebleven Statenleden van FVD hebben besloten bij de partij te blijven.

In Drenthe hebben Thomas Blinde, Jan Willem Drukker, Rob Camies en Harry Omlo ook “de intentie” om uit de partij te stappen. Dat heeft fractievoorzitter Blinde tegenover Sven Kockelmann op NPO Radio 1 bevestigd. “Ik steun hem niet meer”, aldus Blinde.

De andere twee FVD’ers in Drenthe willen volgens Blinde nog even wachten, maar hij sluit niet uit dat uiteindelijk de hele fractie uit de partij stapt.

Europarlementariërs steunen voorstel bestuur FVD

De drie Europarlementariërs van Forum voor Democratie steunen ondertussen het voorstel dat het partijbestuur donderdag heeft voorgelegd om uit de impasse te komen. Ze laten dat weten in een verklaring, die ook is ondertekend door Jan Cees Vogelaar, die op de kandidatenlijst van FVD staat voor de Tweede Kamer.

De Brusselse fractie van Derk Jan Eppink, Rob Roos en Rob Rooken hadden eerder deze week al verklaard dat zij achter het partijbestuur staan in het conflict met oprichter Thierry Baudet. Zij vonden zijn handelwijze niet professioneel, integer en betrouwbaar, doelend op de lijsttrekkersverkiezing die Baudet op eigen initiatief had aangekondigd.

De Europarlementariërs veroordelen vrijdag ook “de vergaande antisemitische en racistische uitingen” die Thierry Baudet en Freek Jansen hebben gedaan tijdens een partijbijeenkomst vorig week vrijdag. Ze nemen hier “expliciet afstand” van.

Het voorstel van het bestuur houdt in dat de leden van de partij kunnen stemmen over het al dan niet intrekken van het partijlidmaatschap van Baudet en de benoeming van een nieuw partijbestuur. Daaraan heeft het bestuur enkele voorwaarden gesteld. Zo mocht Baudet zich niet meer via de media uitspreken en moest hij zich per donderdag terugtrekken uit het partijbestuur van de vereniging.

Ook zou het bestuur zo snel mogelijk een algemene ledenvergadering organiseren om een nieuw bestuur te kiezen. De huidige bestuursleden doen daar niet meer aan mee. Een nieuw bestuur kan zich daarna voorbereiden op de verkiezingen.

Door het vertrek van bestuurslid en secretaris Astrid de Groot donderdagavond, bestaat het partijbestuur nog maar uit vier leden. De Groot was een tegenstander van Baudet, waardoor de tegenstanders een meerderheid van drie tegen twee hadden.

