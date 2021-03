Debatten op tv: wat vinden de lijsttrekkers er zelf van?

Het eerste duo: PvdA tegen CDA. Lilianne Ploumen noemt het CDA-programma asociaal, het ‘vergroot ongelijkheid’. Wopke Hoekstra pareert met cijfers over de ‘absurde’ lastenverzwaring van de PvdA voor het bedrijfsleven. Hij werpt de PvdA maatregelen tegen uit het kabinet Rutte II. Ploumen: “Het is nu 2021, niet 2017.”

Hoekstra na afloop: “Ik ben zeer tevreden hoe het ging, en met mijn keus om te debatteren over economie, eerlijkheid en gelijkheid. Maar er is zoveel meer te zeggen. De tijd vliegt om, zo’n tweemaal vijf minuten. Het is in tv-debatten helaas nergens uitgebreid gegaan over Nederland en de Europese Unie, over de grote geopolitieke uitdagingen met China en Rusland. En dat Nederland een narcostaat dreigt te worden. Waarom ik dat niet koos? In het debat bij Pauw dat ik met Klaver had, kwamen die onderwerpen wel ruimer aan bod. Nee, Ferd Grapperhaus heeft vooraf niet een middagje mevrouw Ploumen gespeeld om mij te trainen. Van te voren bedenk ik wat belangrijk is.”

Het tweede duo: GroenLinks tegen D66. Partijen die op elkaar lijken, zoals ze zelf erkennen. Strategie van Sigrid Kaag: nadruk leggen op feit dat GroenLinks in 2017 niet mee wilde regeren. “Je moet niet langs de zijlijn blijven staan.” Jesse Klaver steekt opnieuw hand uit voor samenwerking, maar eist helderheid: Wat vindt D66 van vliegveld Lelystad en kap van bomen bij Amelisweerd? Kaag blijft details over Amelisweerd schuldig (en tweet later: we zijn tegen kap).

Pijnlijke neus

Klaver na afloop: “Ik koos klimaat als debatonderwerp, dat is logisch. Het werd veel breder. Onderwijs, economie, natuur. Het ging wel snel. Natuurlijk had ik ook graag over de rol van Europa of de VS gedebatteerd. Ik vind niet dat ik het te klein heb gehouden, met Lelystad en de kap van natuurgebied Amelisweerd. Die staan symbool voor het bredere probleem. Natuur verliest het altijd van de economie. Ik bereid me voor door mijn stukken te kennen én alle programma’s van collega’s te lezen.”

Het slotduo: PVV tegen VVD. Geert Wilders en Mark Rutte staan zeer vaak tegenover elkaar. Dat is te merken aan de snelheid van de oneliners. Wilders: Een stem op deze ‘undercoveragent van Groenlinks’, is een stem op links. Rutte: ‘U draait dit al langer af dan de musical Soldaat van Oranje. Volgens Rutte kan Wilders kan zijn eigen uitsluiting opheffen door discriminerende standpunten te schrappen.

Geert Wilders na afloop (hij is voor het eerst getest en zijn neus doet nog pijn): “Leuk debat, over immigratie en economie na corona. Ik hoef niet per se te debatteren met leiders van kleinere partijen waar eventueel ook mijn kiezers zitten. Ik wil iemand tegenover me waarmee het verschil het grootst is. Rutte is de grootste, hij representeert de macht. En ik ben de leider van de grootste oppositiepartij. In zo’n gevecht moet wat te kiezen zijn. Wij komen dichterbij in de peilingen, al wordt het niet gemakkelijk. Ik doe in ieder geval de oproep: ga stemmen.”

