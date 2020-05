Debat Hawija: geeft D66 minister Bijleveld nog een laatste kans?

Ze erkent dat dit ook onder haar bewind met ‘vallen en opstaan’ is gegaan.

Of Bijleveld mag aanblijven, is in handen van D66-Kamerlid Salima Belhaj. Zij weet vanaf het begin van het debat, dat naar verwachting nog tot in de avond voortduurt, alle ogen op zich gericht. Zij spreekt namens de regeringspartij die het Bijleveld lastig maakt.

Het debat over de Nederlandse F-16-aanval op het Iraakse Hawija is het eerste belangrijke debat sinds half maart dat níet over de coronacrisis gaat. Bij deze bomaanval vielen op 3 juni 2015 minstens zeventig burgerdoden. Maar corona was ook weer niet zo heel ver weg in de Kamer: durft D66 het aan om het kabinet Rutte te ontdoen van nóg een minister, middenin deze crisistijd, door een eventuele motie van wantrouwen te steunen?

Vooraf zei Belhaj tegen deze krant dat de minister haar lot in eigen hand heeft. Vandaag zegt ze: “Nu is het moment om alles te vertellen, hoe lelijk het ook kan zijn.” Tweemaal overleefde Bijleveld een motie van wantrouwen, vanwege het verkeerd of niet informeren van de Kamer. Voor D66 is de bereidheid van de minister om volledige openheid te geven cruciaal. “Ik heb mijn twijfels of de minister genoeg heeft gedaan om ons te informeren”, aldus Belhaj. Kamerleden van de oppositie proberen haar een voorspelling te ontlokken, maar die weerstaat ze. “Conclusies trek ik na het debat.”

Amerikaanse documenten

Toch is dit alweer het vierde debat waarin Bijleveld grondig aan de tand wordt gevoeld. De informatievoorziening over Hawija verloopt al jaren kortweg beroerd, ook onder Bijlevelds voorganger, Jeanine Hennis-Plasschaert. Ook aan compensatie voor slachtoffers werd tot nu toe niets gedaan. Bijleveld kreeg er al twee keer een motie van wantrouwen voor aan de broek. In de woorden van PvdA-Kamerlid John Kerstens: “Of dit nu een bewuste strategie is of een aaneenschakeling van fouten, ik vind beide even erg.”

Aanleiding voor het debat is weer nieuwe informatie die eerder niet aan de Kamer was gemeld. Dit keer gaat het om Amerikaanse documenten. Die niet via de minister bij de Kamerleden belandde, maar wat pas gebeurde nadat de NOS en NRC die op basis van de Freedom of Information Act in de VS opvroegen - tot grote ergernis van de Kamer. Begin dit jaar had de minister deze informatie op aandringen van de Kamer zelf bij het Pentagon gevraagd, maar niet gekregen vanwege het geheime karakter.

“Ik deel de ergernis van de Kamer. We moeten kritischer zijn op de informatie die we hebben én die we krijgen”, aldus Bijleveld vanmiddag. Dat is tegen het zere been van GroenLinks-Kamerlid Bram van Ojik: “Wij zitten niet in hetzelfde schuitje, u bent verantwoordelijk ook voor wat u van bondgenoten krijgt.” Volgens Van Ojik was de weigering die Bijleveld van haar Amerikaanse (vice-)collega in januari kreeg een ‘eersteklas diplomatieke oorvijg. En de minister deed niets.’

Het, inmiddels dus openbare, Pentagon-rapport werpt nieuw licht op de voorbereiding van de aanval, een van de vele die tijdens de internationale missie tegen Islamitische Staat plaatsvond. De Amerikanen hadden twijfels of ze in Hawija (veel) burgerdoden konden vermijden, maar deelden die niet met Nederland. De Nederlandse luchtmacht voerde de operatie dus met te weinig informatie uit. Ook blijkt dat een andere coalitiegenoot in de missie dit doelwit heeft geweigerd, iets waar Bijleveld niet verder op in wilde gaan. “Nederland weigert ook wel eens bepaalde operaties.” Bij het doelwit, een explosievenfabriek van IS, bleek achteraf veel meer springstof te liggen dan gedacht, waardoor een grote tweede explosie de naastgelegen woonwijk verwoestte.

In het debat - dat naar verwachting nog tot in de avond duurt - houdt Bijleveld, stevig gesteund door de Kamerleden van CDA en VVD, nog altijd vol dat destijds alle procedures voor het bepalen van zo’n luchtaanval goed zijn verlopen en dat de aanval dus ‘rechtmatig’ is geweest. Ook nu uit de nieuwe informatie blijkt dat de Amerikanen vanwege de ravage in Hawija de procedure verscherpten, iets wat de Kamer pas in april te horen kreeg. Verschillende Kamerleden ergeren zich aan dit in hun ogen “krampachtige vasthouden aan de procedures” (Frank Wassenberg van de Partij voor de Dieren) door Defensie. ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordenwind: “Operatie geslaagd, patiënt overleden.”

