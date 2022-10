De zaak-Arib: een systeemcrash die de hele Tweede Kamer kan raken

Als kortsluiting waarbij de ene na de andere stop uit de meterkast vliegt, en het huis donker wordt. Met een grote knal is in een paar dagen de zaak rond oud-Kamervoorzitter Khadija Arib geëscaleerd tot een systeemcrash die de hele Tweede Kamer kan raken.

Oud-Kamervoorzitter Khadija Arib (PvdA) stapte zaterdag op uit de Tweede Kamer. Ze geeft haar zetel op. Arib wil niet verder vanwege “(anonieme) dolkstoten” en “aanvallen op mijn waardigheid” door het presidium van de Tweede Kamer.

Pijnlijke breuk

Het is het einde van een parlementaire loopbaan van meer dan twintig jaar, waarin Arib vooral als Kamervoorzitter tussen 2016 en 2021 veel respect verwierf. Maar het is vooral ook een pijnlijke breuk, tussen Arib en haar opvolger Vera Bergkamp (D66). Bijkomende schade is er ook voor de PvdA: tussen Arib en haar eigen PvdA-fractie is de relatie stuk.

De kwestie begon woensdag, toen uitlekte dat er een extern onderzoek komt naar anonieme klachten die zijn binnengekomen over Arib in de tijd dat zij nog Kamervoorzitter was. Dit was een unaniem besluit van de Kamerleden die samen de dagelijkse leiding van de Tweede Kamer vormen. Ook oppositiefracties als PvdA, PVV, SP en Partij voor de Dieren zitten in het presidium.

De giftige sfeer in politiek Den Haag spreekt uit de details: het vertrouwelijke en gevoelige besluit lekte nog dezelfde dag uit, met grote schade voor Arib, die in de krant moest lezen dat haar een integriteitsonderzoek te wachten staat. De twee anonieme aanklachten gaan over ‘machtsmisbruik’ jegens personeel van de Tweede Kamer, en over Arib in haar rol als werkgever, toen ze een reorganisatie leidde.

Positie Bergkamp onder druk

De huidige Kamervoorzitter Vera Bergkamp moet zich inmiddels zorgen maken over haar eigen positie. Het opstappen van haar voorganger heeft een kettingreactie in gang gezet met nog onvoorspelbare gevolgen. Bergkamp staat onder zware druk. Zij is als Kamervoorzitter de eindverantwoordelijke voor het besluit van het presidium.

In een sfeer van wantrouwen tussen alle betrokkenen moet Bergkamp de komende dagen het instituut van de onafhankelijke Kamervoorzitter overeind zien te houden. Haar eigen positie was voor deze zaak losbarstte al wankel. Bergkamp krijgt vaak het verwijt weifelend op te treden.

‘Oorverdovende stilte’

Bergkamp komt maandag met een verklaring en zei zondag dat er aangifte gedaan wordt wegens het lekken van vertrouwelijke informatie. De vraag is hoe de Kamervoorzitter het beeld gaat wegnemen dat de Tweede Kamer vooral met zichzelf bezig is.

Een aantal oppositieleiders, onder wie Pieter Omtzigt, Lilian Marijnissen en Caroline van der Plas, verwijt Bergkamp ‘oorverdovende stilte’ richting de Tweede Kamer over hoe het verder moet nu de zaak zo snel escaleert.

Tegelijk stellen ze dat ze het wel eens zijn met het besluit dát er een onderzoek komt naar de anonieme klachten over Arib. Naar meldingen van grensoverschrijdend gedrag jegens medewerkers moet volgens de critici ‘uiteraard’ onderzoek worden verricht.

Complimenten

Arib is na haar vertrek overladen met complimenten. Ook van prominente PvdA’ers als Lodewijk Asscher en Ahmed Marcouch. Terwijl fractievoorzitter Attje Kuiken zondag door het stof moest. Het is ‘pijnlijk’ dat Arib zich niet gesteund voelde door haar eigen fractie, erkent Kuiken naar de achterban. “Dat trek ik me aan.” Collega-Kamerlid Henk Nijboer stemde als lid van het presidium in met het integriteitsonderzoek.

Terwijl de PvdA met de eigen scherven in handen staat, wijst fractievoorzitter Kuiken ook naar Kamervoorzitter Bergkamp. Die draagt verantwoordelijkheid ‘voor ordentelijke en vertrouwelijke procedures’, aldus de PvdA-fractievoorzitter. De PvdA-fractie heeft volgens Kuiken achter de schermen nog wel ‘als eerste uitleg geëist’ van Bergkamp.

Juist deze week wordt ook nog het politiek beladen advies van stikstof-bemiddelaar Johan Remkes verwacht.

