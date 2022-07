De VVD wil niet langer ‘haalbaar & betaalbaar’, maar gaat voor een ambitieus klimaatbeleid

De VVD doet haar klimaatmantra ‘haalbaar en betaalbaar’ in de ban. Voortaan wil de partij een ambitieus klimaatbeleid uitdragen. Tweede Kamerlid Silvio Erkens, klimaatwoordvoerder namens de fractie, vindt dat zijn partij in het verleden vaak te defensief is geweest op dit terrein.

Erkens wil haalbaar en betaalbaar vervangen voor ‘ambitieus en realistisch’, zegt hij vandaag in deze krant. “De klimaatambities staan niet ter discussie. En een motto mag geen excuus zijn om weinig te doen.” In het verleden kregen VVD-politici vaak het verwijt dat ‘haalbaar en betaalbaar’ een tactiek was om vooral niet te veel te doen.

Erkens bestrijdt dat zijn partij aan de rem hing. “VVD-bewindspersonen hebben hun handtekeningen gezet onder het energieakkoord en het klimaatakkoord. Wel denk ik dat we te schuchter waren. We moeten meer ons stempel op het beleid drukken.” Tot 2030 ligt het leeuwendeel van de plannen al vast in akkoorden en wetten. Erkens wil dit najaar in gesprek met de VVD-leden over het klimaatbeleid voor de periode tot 2050, als Nederland CO 2 -neutraal moet zijn.

Stevige CO 2 -heffing

In een essay doet Erkens namens de fractie enkele voorstellen, zoals een stevige CO 2 -heffing. De VVD zag dat eerder niet zitten, maar het Kamerlid vindt het principe ‘de vervuiler betaalt’ goed passen bij een liberale partij.

Zo’n belasting moet van Erkens gelden over de uitstoot die een bedrijf redelijkerwijs kan vermijden. “Industrieclusters kunnen voor honderden miljoenen aan subsidies krijgen. Het is niet gek om daar dan ook eisen aan te stellen. Tegelijkertijd kan een bedrijf niet in vier maanden de hele energietoevoer vervangen. Als een industriegebied in 2027 aansluitingen op een verzwaard stroomnet of voor waterstof krijgt, dan kun je afspraken maken over verduurzaming. Als het bedrijf ervoor kiest om te blijven vervuilen, dan is het niet gek als ze moeten betalen.”

Opmerkelijk is ook dat de VVD sterk naar Europa kijkt voor het klimaatbeleid. De partij heeft hoge verwachtingen van de Europese CO 2 -taks en de grensbelasting die de Europese Commissie wil heffen op vervuilende producten van buiten de EU. Alleen zo kunnen Nederlandse bedrijven die schoon produceren concurreren met Chinese producenten die het niet nauw nemen met milieu of mensenrechten, zegt Erkens.

Klimaatontkenners

Recent bleek tijdens het VVD-congres hoe gevoelig sommige milieumaatregelen bij de achterban liggen. De krapst mogelijk meerderheid van 51 procent stemde toen tegen het stikstofbeleid van de eigen minister Christianne van der Wal. En in 2019 stemden veel rechtse kiezers bij de Provinciale Statenverkiezingen op het klimaatontkennende Forum voor Democratie. Voor de verkiezingen van volgend jaar staan de stikstof- en klimaatsceptische partijen BBB en JA21 op winst.

Erkens vreest geen interne opstand of weglopende kiezers rond zijn klimaatplannen. De kabinetten-Rutte voeren immers al langer klimaatbeleid, en Erkens merkt dat de kabinetsplannen rond kernenergie – een partijspeerpunt – op grote instemming kunnen rekenen.

Hij hoopt dat zijn verhaal sluimerende onvrede over klimaatbeleid kan bestrijden. “Een kwart van de mensen is gepolariseerd op klimaatbeleid. Zij ontkennen klimaatverandering, of zij vinden geen enkele norm hoog genoeg. Een grote meerderheid gelooft dat het klimaat verandert, maar vraagt zich af wat dat concreet betekent. Bijvoorbeeld omdat ze al moeite hebben rond te komen.”

“Je hoort van sommige partijen dat het Nederlands klimaatbeleid slechts 0,00001 graad opwarming scheelt, en dat China wel 400 kolencentrales opent.” Volgens Erkens helpt maar één ding tegen zulke verhalen: succesvol klimaatbeleid, dat gepaard gaat met economische groei. “Linkse partijen pleiten vaak voor nul groei om de klimaatcrisis te bestrijden. Ik denk dat een verhaal over collectieve verarming niet gaat aankomen. Een fijn en duurzaam leven kan ook op een gezellige manier.”

Lees ook:

Interview Silvio Erkens:

‘Ik verbind een ambitieus klimaatbeleid aan de liberale kernwaarden: eigen verantwoordelijkheid en vrijheid’