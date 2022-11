De VVD staat niet te springen om excuses voor het slavernijverleden te maken

Premier Mark Rutte wil niet bevestigen of het kabinet excuses maakt voor het Nederlandse slavernijverleden. D66-minister Franc Weerwind (rechtsbescherming) bevestigde de excuses voorafgaand aan de ministerraad nog wel, maar Rutte noemde die uitspraak vrijdagmiddag enkel ‘zijn eigen hoop’.

Het kabinet komt pas eind dit jaar met een besluit, verklaarde de premier. Donderdagavond lekte via RTL Nieuws uit dat het kabinet dit jaar nog excuses gaat maken. De kwestie ligt vooral bij de VVD erg gevoelig. Want naast excuses zou het kabinet ook 200 miljoen euro willen uittrekken om het ‘bewustzijn’ over het slavernijverleden te vergroten. VVD-Kamerlid Pim van Strien noemde dat op Twitter waanzin. ‘Wat de VVD betreft is dat geen gelopen race’, schreef hij donderdag. Een dag later zegt zijn woordvoerder dat het Kamerlid deze tweet niet gaat toelichten. “We laten het hierbij”, aldus de voorlichter.

De liberale jongerenorganisatie JOVD ziet niets in deze excuses. “Je kunt als kabinet niet excuses aanbieden en vervolgens wel naar het WK in Qatar gaan.” Ze steunt Kamerlid Van Strien volledig. De JOVD is ook tegen een ‘bewustwordingsfonds’, al moet op scholen wel meer aandacht voor het slavernijverleden komen. “Maar daarvoor hoeft geen extra 200 miljoen euro worden vrijgemaakt”, aldus de woordvoerder.

Morele vinger

Premier Rutte was vorig jaar zelf nog tegen officiële excuses voor het slavernijverleden. In februari 2021 gaf hij als argument dat “het risico bestaat dat een debat hierover juist de tegenstellingen in Nederland aanjaagt”. Hij zei dat in reactie op Trouw-onderzoek waaruit bleek dat driekwart van de Surinamers en Antillianen hoopt dat de regering excuses maakt voor de systematische manier waarop hun voorouders tot slaaf zijn gemaakt.

‘Als historicus’ had Rutte er moeite mee om excuses te maken voor ‘iets wat 150 jaar geleden’ is gebeurd. “Wie ben ik om nu de morele vinger te heffen naar voorgangers als Schimmelpenninck of Thorbecke?” Nederland was destijds ook helemaal geen democratie, maar een autocratisch bestuurd land, voegde hij toe.

Een half jaar later werd de premier er opnieuw op aangesproken tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen door toenmalig D66-fractievoorzitter Rob Jetten. Die vond excuses wel nodig, omdat daarmee ‘erkenning’ wordt gegeven voor het leed dat hun is aangedaan. Jetten: “En om te leren hoe slavernij vandaag de dag nog doorwerkt in discriminatie en het institutioneel racisme in onze samenleving”.

‘De oma van mijn moeder’

Rutte zei er opnieuw niets voor te voelen. Daarop kwam Bij1-Kamerlid Sylvana Simons met een indringende interruptie. Ze wees Rutte erop dat als hij sprak over de tot slaaf gemaakte mensen, hij ook sprak over ‘de oma van mijn moeder’. “Dat is helemaal niet lang geleden”, zei ze. Simons vergeleek slavernij met de Tweede Wereldoorlog: “Ik hoop oprecht dat we ook daarvan nooit zullen zeggen: maar dat is zolang geleden”. Rutte had daarop geen antwoord.

Sinds het kabinet-Rutte IV begin dit jaar aantrad, zijn er duidelijk stappen gezet die naar excuses voor het slavernijverleden toewerken. Inmiddels hebben de drie grote steden en De Nederlandsche Bank al excuses gemaakt.

Afgelopen zomer maakten de Kamercommissies van Binnenlandse Zaken en Buitenlandse Zaken een reis naar Suriname. Zij lieten zich daar informeren over de grote betekenis die Surinamers aan excuses hechten. Overigens ging de grootste regeringspartij, de VVD, met die reis niet mee. De premier ging in september alsnog met minister Liesje Schreinemacher naar Suriname, met hetzelfde doel.

