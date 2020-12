De VVD houdt grote schoonmaak en zet vier vrouwen bovenaan de lijst

De volgorde van de kandidatenlijst van de grootste regeringspartij is niet zonder betekenis. Grote kans dat hoog genoteerde kandidaten straks naar het kabinet vertrekken, mocht Rutte straks een vierde kabinet formeren. Een plek bovenin zegt dus ook iets over hoe ministeriabel de partij bepaalde kandidaten acht.

Dat geldt zeker voor de nummer twee op de lijst, Tamara van Ark, die afgelopen jaar van staatssecretaris promoveerde tot minister van de ziekenhuiszorg. Zij nam de portefeuille over van waarnemer Martin van Rijn, die Bruno Bruins opvolgde, omdat die het werk in de beginfase van de pandemie niet aan kon. Van Ark stond in 2017 ook in de top-5, maar moest toen genoegen nemen met het staatssecretariaat van sport.

Ook de rechterspits van de fractie, Bente Becker (plek 4), wordt gezien als ministerskandidaat. Becker maakte carrière als politiek assistent van minister Henk Kamp. Ze zit sinds 2017 in de Tweede Kamer. Collega-Kamerlid Sophie Hermans (oud-assistent van de premier en dochter van VVD-prominent Loek Hermans) staat op drie, Kamerlid Dilan Yesilgöz-Zegerius op vijf.

Afgetreden staatssecretaris staat ook weer op de lijst

Uit het huidige kabinet keren minister Sander Dekker van rechtsbescherming en staatssecretaris Barbara Visser van defensie niet terug op de lijst. Ministers Cora van Nieuwenhuizen en Eric Wiebes ontbreken eveneens, maar stonden in 2017 ook niet op de lijst. Minister Stef Blok keert vrijwel zeker niet terug in een volgend kabinet. Hij zei in 2017 de politiek vaarwel maar moest de afgetreden Halbe Zijlstra vervangen.

Staatssecretaris Bas van ’t Wout (sociale zaken), tot voor kort nog Kamerlid en rechterhand van Klaas Dijkhoff, staat op plek 6. Op plek 7 staat Mark Harbers, die afgelopen periode aftrad als staatssecretaris van asielzaken en verder ging als Kamerlid met klimaatzaken in de portefeuille.

Harbers wordt wel genoemd als opvolger van Klaas Dijkhoff, die onlangs zijn kroonprinskroon inleverde en aankondigde iets anders te gaan doen na 17 maart 2021. Dijkhoff leidde nog wel het opstellen van het VVD-verkiezingsprogramma. Daaraan schreef ook de hoogste nieuwkomer op de lijst mee, huidig fractiemedewerker Eelco Heinen (plek 12).

Leden moeten zich nog uitspreken

De ruim 23.000 leden van de VVD mogen zich op 12 december uitspreken over de kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma. De VVD kreeg afgelopen tijd scherpe kritiek op bepaalde punten uit het programma over de rechtsstaat. Zo wil de partij dat lidstaten uitspraken van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens kunnen ‘corrigeren’.

Ook moeten stichtingen en verenigingen minder makkelijk kunnen procederen uit naam van het algemeen belang, zoals Urgenda met succes deed over het klimaatbeleid van het kabinet. Minister Ollongren (D66) bekritiseerde afgelopen weekend deze plannen, die zij bestempelde als “politici die beslissingen van rechters terzijde willen schuiven”.

Van de huidige VVD- fractie met 32 leden keren er 19 niet terug. Bekende vertrekkers zijn behalve Dijkhoff onder meer Erik Ziengs, Helma Lodders en André Bosman. De partij staat nu bovenaan in de Peilingwijzer, met 38 tot 43 zetels. Dat is ongeveer tweemaal zoveel als de PVV, de tweede partij op dit moment.

