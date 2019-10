De vraag is hoe rigoureus Kees van der Staaij de ontspoorde Kamer wil aanpakken

Kamervoorzitter Khadija Arib laat geen kans onbenut om haar irritatie over de stortvloed aan moties, Kamervragen en debatten te laten blijken. Het parlement is al jaren op drift. In de traditionele slottoespraak van begin juli, bij het aanbreken van het zomerreces, blikte Arib terug op een extreem druk politiek jaar: “Bodes raakten oververhit, stenografen renden van de ene naar de andere zaal en de griffie draaide overuren. De agenda is ontploft.”

Ter illustratie zei ze daarna: “De heer Van Raan (Kamerlid van de Partij voor de Dieren) wilde een debat over de stijging van de zeespiegel. Hij kreeg steun van dertig leden en daardoor kon hij een eerder debat dat hij zelf had aangevraagd – over de stijging van de zeespiegel – van de lijst afvoeren en een debat over de stijging van de zeespiegel toevoegen aan de lijst.”

Hilariteit alom natuurlijk, maar het is de Kamervoorzitter ernst. Niet voor niets heeft het presidium, onder aanvoering van Arib, het afgelopen jaar een commissie aan het werk gezet om de werkwijze van de Kamer tegen het licht te houden. Dat was hard nodig. De laatste grote herziening van de spelregels van het parlement dateert uit 1993. Sindsdien is het aantal nutteloze moties van wantrouwen explosief toegenomen. Het vragenuur wordt in toenemende mate door Kamerleden gezien als een gelegenheid om zichzelf eens lekker in de kijker te spelen, zonder dat het concreet iets oplevert. En de lijst met spoeddebatten, die nooit met spoed worden gevoerd, groeit verder en verder.

Die commissie, onder leiding van SGP-fractievoorzitter Kees van der Staaij, brengt woensdag verslag uit. Het is zeer de vraag of er echt baanbrekende voorstellen tussen zitten. De commissie bestaat uit negen Kamerleden van negen fracties, van GroenLinks tot PVV. Een bekende politieke wet: hoe meer partijen tot overeenstemming moeten komen, hoe wateriger het compromis.

Grote vraag is of de commissie-Van der Staaij paal en perk wil stellen aan het aantal ingediende moties en vragen. Arib deed al in 2016 een dringende oproep aan de Kamerleden om zich te beheersen. Tevergeefs. Opvallend was dat de Kamervoorzitter tegelijkertijd ook de bewindslieden waarschuwde: ministers en staatssecretarissen dienen schriftelijke vragen binnen drie weken te beantwoorden. Eventueel, als de vragen ingewikkeld zijn, kan die termijn worden verlengd naar zes weken. Daarna is het geduld van Arib op.

De spoedvraag wacht nog altijd op een antwoord

GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld stelde op 5 april dit jaar vragen aan minister Hugo de Jonge (volksgezondheid) over een meisje met anorexia dat al negen maanden wachtte op een plek in een gespecialiseerde kliniek. Haar moeder was ten einde raad. Is de behandelcapaciteit van de GGZ niet veel te klein, wilde Westerveld weten. Drie weken later lag er nog geen antwoord. Zes weken later ook niet.

De redactie van ‘Plein 2' heeft navraag gedaan bij Westerveld. Wat blijkt: ze wacht nog altijd op een reactie van het ministerie. “Mijn medewerker heeft ook even gezocht in het systeem en kan ook niets vinden.” Het ministerie laat desgevraagd weten dat de Kamer wel is geïnformeerd over deze kwestie, maar dat ‘door een menselijke fout de Kamervragen niet bij ons zijn geregistreerd.’ Ze worden, zegt de woordvoerder, alsnog zo snel mogelijk beantwoord. Westerveld is eerlijk: “Het is natuurlijk ook slordig dat ik dit over het hoofd heb gezien”.

Het kan altijd erger. SP-Kamerlid Mahir Alkaya stelde in juni 2018 vragen aan staatssecretaris Raymond Knops (binnenlandse zaken) over een vrouw die jarenlang rekeningen ontving voor een gestolen auto. Ze verdronk in de schulden, omdat de computersystemen niet begrepen dat het haar auto niet meer was. Alkaya vroeg aan Knops: “Hoe gaat u de mevrouw in kwestie helpen?”

De SP’er heeft inmiddels drie uitstelbrieven van Knops ontvangen, maar na 511 dagen ligt er nog steeds geen inhoudelijke reactie. Alkaya gaat er weer achteraan. “Goed dat jullie mij hieraan herinneren!”

De Kamer in 2018

- Ontvangen petities: 155

- Bezoekers Kamergebouw: 224.034

- Binnenlandse werkbezoeken: 60

- Ontvangen burgerinitiatieven: 13

De rubriek Plein 2 behandelt de belangrijke en minder belangrijke bijzaken in politiek Den Haag, beschreven door de parlementaire redactie van Trouw.

