De voorzitter van Partij voor de Dieren is uit de partij gezet

Voorzitter Sebastiaan Wolswinkel van de Partij voor de Dieren is door het bestuur uit de partij gezet. Het rommelde al langer tussen het partijbestuur en de jonge voorzitter.

Het is hommeles bij de Partij voor de Dieren. Het partijbestuur heeft de eigen voorzitter Sebastiaan Wolswinkel dinsdagavond uit de partij gezet. Volgens een verklaring is de reden dat hij ‘de afgelopen maanden stelselmatig bestuursbesluiten naast zich neerlegde en de partij meermaals in de media beschadigde door onder andere zijn persoonlijke opvattingen te uiten.”

Met die bewering verwijst het bestuur naar de poging van Wolswinkel om een discussie over de koers van de partij aan te zwengelen. Hij wil kijken of de partij zich niet alleen op natuur en milieu moet richten, maar ook andere maatschappelijke thema’s aan kan snijden. Ook wil hij (op lokaal niveau) meebesturen. Het ervaren partijkader wil de focus juist niet verleggen, en doet de ideeën van Wolswinkel stelselmatig af als een ‘persoonlijke opvatting.’

In april won de 24-jarige verrassend de voorzittersverkiezing. Hij pleitte voor meer autonomie voor lokale afdelingen, en wilde besluitvorming in de partij democratiseren. Met dat pleidooi versloeg hij een tegenkandidaat die in 2002 één van de medeoprichters van de partij was en sinds 2013 in het bestuur had gezeten.

Het partijkader wil namelijk helemaal geen koerswijziging. Bij haar vertrek als fractievoorzitter onderstreepte Marianne Thieme vorige week nogmaals dat de partij zich onomwonden op dier en milieu moet blijven richten. Fractievoorzitter in de Eerste Kamer Niko Koffeman zei dat Wolswinkel de partij schade berokkent.

De partijvoorzitter is het niet eerste slachtoffer van de richtingenstrijd bij de PvdD. In juli verliet Femke Merel van Kooten-Arissen de fractie om als zelfstandig Kamerlid verder te gaan. Zij wilde meer aandacht voor thema’s als emancipatie, maar kreeg naar eigen zeggen van Thieme te horen dat ze zich niet met ‘futiele mensendingen’ moest inlaten.

