De versoepeling van de lockdown rond Kerst raakt verder uit beeld

Versoepeling van de coronamaatregelen in de periode rond Kerst en de jaarwisseling wordt steeds onwaarschijnlijker. Het Outbreak Management Team (OMT) is somber gestemd over het laten vieren van de teugels, zo blijkt uit een uitgelekt advies aan het kabinet.

De groep raadgevers op het terrein van virusuitbraken vindt dat de daling van het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames te langzaam gaat. Er lijkt zelfs sprake van een stabilisatie, in plaats van de gewenste daling. Onder die omstandigheden kan er geen sprake zijn van versoepeling van de regels, denkt het OMT. De adviseurs geven het kabinet ook in overweging om de kerstvakantie voor scholieren te verlengen omdat uit de testgegevens blijkt dat tieners relatief vaak besmet raken.

Dat de daling van het aantal nieuwe besmettingen niet doorzet, vindt het OMT zorgwekkend. De groep adviseurs vergadert iedere maandag en stelde een tussenadvies op. Afgelopen weekeinde toonde premier Mark Rutte al zijn zorgen. De cijfers wijzen niet in de richting van een versoepeling, zei hij op een digitale VVD-bijeenkomst. “Met deze cijfers wordt dat lastig.”

Uitbreiding visite

Het kabinet is van plan om op 8 december een beslissing te nemen over eventuele versoepeling van de coronamaatregelen rond kerst. De extra maatregelen, zoals sluiting van theaters en de kleinere groepsgrootte op straat, die twee weken van kracht waren, werden vorige week beëindigd. Binnen het kabinet leefde toen de stille hoop dat met de huidige maatregelen de daling zou doorzetten en dat die zou leiden tot iets meer ruimte voor het vieren van Kerst en de jaarwisseling met familie en vrienden.

Het advies van het kabinet is nu om thuis niet meer dan drie gasten te ontvangen. Eerder adviseerde het OMT om te overwegen dit aantal met kerst uit te breiden naar zes. In Duitsland denken de deelstaten na over een richtlijn. Die houdt in om kerst te vieren met maximaal tien personen.

Besmettingen onder scholieren

Verlenging van de kerstvakantie voor scholieren zou volgens het OMT een verdere daling van het aantal nieuwe besmettingen per dag kunnen bewerkstelligen. Het kabinet wil tot nu toe, behalve het dragen van mondkapjes, weinig veranderen aan de dagelijkse praktijk op scholen omdat de lessen en het contact met medeleerlingen belangrijk worden gevonden voor kinderen. Daarnaast biedt het ouders meer ruimte om (thuis) te werken. Deze aanpak staat ter discussie.

Kinderarts-epidemioloog Patricia Bruijning, lid van het OMT, gaf eerder deze week al aan dat er meer moet gebeuren op scholen om het aantal besmettingen omlaag te krijgen. Het RIVM meent dat over de verspreiding van het virus, via tieners, nog weinig bekend is, maar Britse en Amerikaanse studies wijzen uit dat kinderen hun ouders wel degelijk kunnen besmetten.

Lees ook:

Steeds meer tieners krijgen corona, moet het kabinet toch de scholen aanpakken?

De scholen komen weer in beeld nu het aantal nieuwe besmettingen op een te hoog niveau blijft hangen en tieners steeds vaker besmet raken.