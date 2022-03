De versnippering in de gemeenten zet door

Verkiezingen in 333 gemeenten laten een divers en ingewikkeld beeld zien, een beeld dat niet eenvoudig is samen te vatten. Twee dingen vallen in ieder geval op: de versnippering in de gemeenteraden zet door, wat het vormen van coalities nog moeilijker zal maken dan vier jaar geleden. En de opkomst is relatief laag, naar alle waarschijnlijk lager dan de 55 procent in 2018. Minister Hanke Bruins Slot (binnenlandse zaken) liet gisteravond weten dat zij het ‘heel belangrijk’ vindt om te achterhalen wat de oorzaak is.

Wie geen reden heeft voor somberheid, is de PvdA in Amsterdam. De partij, lange tijd oppermachtig in de hoofdstad, moest de afgelopen jaren met lede ogen aanzien hoe ze werd ingehaald door D66 en GroenLinks. Maar de sociaaldemocraten zijn waarschijnlijk weer de grootste partij van Amsterdam en kunnen rekenen op vermoedelijk 9 van de 45 zetels. Het succes van de PvdA is vooral het succes van Marjolein Moorman, lijsttrekker en wethouder van onderwijs. Zij voerde een sterke campagne, hamerend op gelijke kansen en eerlijk delen, een boodschap die aansloeg in Amsterdam.

In de tweede stad van het land boekt Leefbaar Rotterdam een afgetekende overwinning (11 van de 45 zetels) en laat de anderen ver achter zich. Lijsttrekker Robert Simons gaat ervan uit dat dit betekent dat Leefbaar niet opnieuw kan worden gepasseerd voor het college.

De ogen waren ook gericht op de hofstad, waar Richard de Mos met zijn partij Hart voor Den Haag strijdt voor een plek in de coalitie. Het verhaal is bekend: De Mos werd in 2019 samen met twee partijgenoten verdacht van fraude en lidmaatschap van een criminele organisatie. Het betekende de val van het college waar Hart voor Den Haag toen onderdeel van uitmaakte.

De Mos staat nog altijd onder verdenking van Justitie, maar hoopte een dusdanig goede uitslag te boeken dat de andere partijen niet om hem heen konden. Hart voor Den Haag wint weliswaar de verkiezingen met 9 van de 45 zetels, maar de huidige coalitie (VVD, D66, CDA, GroenLinks en PvdA) zou zonder hem kunnen doorregeren.

In Utrecht blijft GroenLinks de grootste partij, maar zakt wel terug van 12 naar 9 zetels. De partij van Klaver scoort ook goed in andere (middel)grote steden. Het verlies bij de landelijke verkiezingen van vorig jaar dreunt, zoals het er niet uitziet, niet door in de gemeenteraden. Zo wordt GroenLinks de grootste partij in Leiden, Arnhem, Tilburg en Wageningen.

Het CDA moet rekening houden met fors minder raadsleden dat ze in 2018 kregen. Hoeveel precies, is afhankelijk van de exacte uitslagen die in de loop van donderdag zullen blijven binnenkomen. Partijleider Wopke Hoekstra zei woensdagavond: “We hadden natuurlijk dolgraag alle zetels willen behouden, maar dat zit er niet in. Maar de uitslag is beter dan verwacht.”

De pijn zit nog nadrukkelijker bij de Socialistische Partij van Lilian Marijnissen. De SP verliest al jaren verkiezing na verkiezing en ook dit keer is er slecht nieuws. Tekenend is de uitslag in Oss, altijd een bolwerk van de partij. De SP zakt daar van 11 naar 8 zetels en wordt ingehaald door een lokale partij.

Forum voor Democratie, de partij die veel aandacht naar zich toetrok, met omstreden uitspraken over tribunalen en het verspreiden van corona-complotverhalen, behaalt her en der een zetel in de gemeenteraad, maar een grootse uitslag voor Thierry Baudet is het niet. In Urk, bijvoorbeeld, behaalt FvD nul zetels.

BIJ1 en Volt, partijen die in 2021 hun entree maakten in de Tweede Kamer, doen het lokaal een stuk beter. Zij behalen in de grote steden meerdere zetels. Laurens Dassen noemde het gisteravond in een eerste reactie ‘fantastisch dat Volt lokaal aan het doorbreken is'. Sylvana Simons tweette: “Deze partijleider ligt Corona-verkouden en vermoeid in badjas onder 2 dekentjes op de bank in haar eentje in isolatie te vieren hoe haar partij ON FIRE is bij de gemeenteraadsverkiezingen!”

De VVD zal minder raadszetels scoren dan in 2018, maar partijleider Mark Rutte wist er toch een positieve draai aan te geven: “Het ziet ernaar uit dat de VVD de grootste landelijke partij wordt bij deze gemeenteraadsverkiezingen.” Zo werd, traditiegetrouw, iedere tegenvallende uitslag door partijleiders verkocht als een hoopvol resultaat.

