De verlengde lockdown: dit zijn de maatregelen

Advies over avondklok

Rutte noemde tijdens de persconferentie het omstreden a-woord: de avondklok. Niemand zit daar op te wachten, zei de premier, maar het kan nodig zijn om samenkomsten op straat te voorkomen en thuisbezoek terug te dringen. Het Outbreak Management Team (OMT) brengt de komende dagen een spoedadvies uit over nut en noodzaak van een avondklok. De Tweede Kamer sprak zich november vorig jaar nog uit tégen invoering van zo’n klok. Het kabinet wil volgende week besluiten over eventuele invoering. Opvallend genoeg heeft het OMT het instellen van een avondklok al eerder gesuggereerd. Toen wilde het kabinet hier absoluut niet aan.

Onderwijs

De scholen blijven drie weken langer dicht dan aanvankelijk gedacht. Bepaalde groepen, zoals kwetsbare kinderen en examenleerlingen, kunnen nog wel naar school blijven gaan. In het voortgezet onderwijs moeten leerlingen voortaan wel 1,5 meter afstand van elkaar houden. Dat was de afgelopen maanden niet nodig.

Mogelijk kunnen de basisscholen en kinderopvangcentra iets eerder open, namelijk op 25 januari. Eerst moet duidelijk zijn in hoeverre jonge kinderen besmettelijk zijn voor de Britse variant van het virus.

Reizen

De premier deed nogmaals een dringend verzoek om tot half maart geen reizen naar het buitenland te maken. “Wie denkt dat hij even een weekje kan skiën, is ontzettend asociaal.” Het kabinet zal de luchthavens niet sluiten. Dat heeft ‘verregaande consequenties’, verdedigde de premier zich, omdat er ook goederentransport plaatsvindt en mensen strikt noodzakelijke reizen, bijvoorbeeld vanwege ernstige familie-omstandigheden, moeten kunnen blijven maken.

Experimenten met bezoekers

De Britse variant gooit ook roet in het eten voor de experimenten die binnenkort zouden plaatsvinden met honderden bezoekers. Dit plan wordt tot nader order uitgesteld. Het idee was om enkele voetbalwedstrijden met toeschouwers te laten spelen en een cabaretier met publiek te laten optreden. Wanneer de experimenten wel kunnen doorgaan, is onbekend.

Bedrijven

Rutte begon de persconferentie met de sociaal-economische gevolgen van het virus, die ‘gigantisch’ zijn. Horeca en niet-essentiële winkels blijven drie weken langer dicht. “We kunnen niet alle pijn bij alle ondernemers wegnemen, maar we willen wel zoveel mogelijk banen en bedrijven door de crisis helpen.” De ministers Wouter Koolmees (sociale zaken), Eric Wiebes (economische zaken) en Wopke Hoekstra (financiën) overleggen de komende dagen met werkgevers en vakbonden en willen binnenkort een aanvullend steunpakket presenteren.

