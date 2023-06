De verkiezing van ChristenUnie-senator Holterhues laat zien hoe de partij veranderd is

Eric Holterhues (51) wilde eigenlijk priester worden. Maar aan het einde van zijn studie theologie kreeg hij opeens twijfels, vertelde de geboren Rotterdammer in 2016 tegen het Nederlands Dagblad. Na een nachtelijk gesprek met een Keniaanse zuster wist hij het zeker: het priesterschap was niet zijn roeping.

Holterhues werd bankier bij Triodos, manager van beleggingsfondsen en directeur van het duurzame investeringsbureau Oikocredit. Dinsdag wordt aan dat cv een bijzondere functie toegevoegd: Eerste Kamerlid voor de ChristenUnie.

Het is bepaald geen vanzelfsprekendheid dat Holterhues CU-senator wordt. Allereerst omdat zijn partij lange tijd maar twee zetels leek te halen – hij stond op de derde plaats van de kandidatenlijst, te laag dus. Pas toen de ChristenUnie eind mei in het onnavolgbare zetelspel van de Eerste Kamerverkiezingen een derde stoeltje wist te bemachtigen, was Holterhues verzekerd van zijn plek.

Vervloekte ketterij

Bovendien is de politicus belijdend katholiek en dat is op landelijk niveau een zeldzaamheid bij de protestants-christelijke partij. Tot 2015 moesten CU’ers nog theologische geschriften ondertekenen waarin naar de eucharistie werd verwezen als ‘vervloekte ketterij’. Inmiddels zijn katholieken aan een gestage opmars bezig, de verkiezing van Holterhues is daarvan een duidelijk voorbeeld: nooit eerder had de partij een katholieke volksvertegenwoordiger in het parlement.

Nog veel gevoeliger ligt binnen de ChristenUnie de vraag of homoseksuelen politiek actief mogen zijn. Een concreet ‘nee’ op die vraag werd nooit geformuleerd, maar in de praktijk kwam het daar lange tijd wel op neer. Zo werden volksvertegenwoordigers, van gemeenteraad tot Tweede Kamer, gevraagd in te stemmen met een kernprogramma waarin het huwelijk werd omschreven als een ‘relatie van één man en één vrouw’.

Daverend applaus

Via veel interne worstelingen maakte de partij sinds haar oprichting echter wel degelijk een ontwikkeling door. Inmiddels is binnen de CU zelfs een lhbti+-netwerk opgericht – CU4all – waarin ‘leden met hart voor de plek van lhbti+’ers in de partij’ elkaar ontmoeten. De installatie van Holterhues markeert die verandering: hij is de eerste landelijke CU-politicus die samenwoont met iemand van hetzelfde geslacht.

Daarmee is de interne discussie niet definitief voorbij. Tijdens het congres waarop Holterhues’ kandidatuur formeel werd bevestigd, november vorig jaar, tekende een CU’er nog hevig protest aan. “Een praktiserende homo op de lijst zetten is onbijbels”, meende hij. Maar zijn kritiek kon op weinig instemming rekenen. Pas toen een volgende inspreker het juist voor Holterhues opnam, klonk op het CU-congres een daverend applaus.

