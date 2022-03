De Tweede Kamer wil nu écht af van Russisch gas. ‘Hopelijk blijft het niet alleen bij woorden’

De Tweede Kamer wil van Russisch gas af. Maar nu echt. VVD-Kamerlid Silvio Erkens wijst er tijdens het gasdebat van dinsdag op dat Nederland ook na de invasie van de Krim van Poetins gas af wilde. “Sindsdien zijn we een derde meer uit Rusland gaan importeren. Ik hoop niet dat het dit keer alleen bij woorden blijft.”

Nederland importeerde jaarlijks zo’n 5 à 6 miljard kuub Russisch gas. Volgens experts kan zuiniger energiegebruik een snelle besparing van 5 miljard kuub opleveren. Dat daar op korte termijn op ingezet moet worden, daar zijn alle fracties het over eens.

Zo willen CDA en ChristenUnie verhuurders zoveel mogelijk verplichten om hun huizen te isoleren. Van de Europese Commissie moeten alle woningen in 2027 energielabel F (voorheen A+) hebben. CU-Kamerlid Pieter Grinwis: “Ik vraag me af of we dat wel redden. Hoe kunnen we dit versnellen?” PvdA-Kamerlid Joris Thijssen stelt voor dat de overheid langs de deuren gaat om cv-ketels zuiniger af te stellen. En Suzanne Kröger (GroenLinks) vraagt om isolatieplannen naar voren te halen.

Ingrijpender besparen

De linkse partijen willen ook veel ingrijpender besparen. Thijssen wil grote bedrijven, zoals kunstmestproducenten, kunnen afsluiten van het gas, een pleidooi dat ook de Partij voor de Dieren houdt. Volgens PvdD-Kamerlid Christine Teunissen zijn de dure plannen van het kabinet voor kernenergie niet nodig, als het kabinet ervoor kiest sectoren, zoals de glastuinbouw, nu van het gas af te halen. Dat zou ook helpen om de klimaatdoelstellingen te halen.

Het leidt tot een botsing met coalitiepartijen VVD en CDA. Volgens CDA’er Henri Bontenbal wil de Partij voor de Dieren ‘bedrijven de nek omdraaien’. VVD’er Erkens denkt dat er duizenden banen verloren gaan in Nederland, als bedrijven worden afgesloten van de gaskraan. “Bovendien is het niet goed voor het klimaat, want die producten moeten ergens geproduceerd worden. Hier moeten bedrijven verduurzamen.”

Minister Rob Jetten voor klimaat presenteerde onlangs zijn plannen om de afhankelijkheid van Russisch gas te verminderen. Naast grootschalige energiebesparing wil hij de gasopslagen voor de komende winter helemaal vullen, en zoveel mogelijk gas oppompen uit velden in de Noordzee. Hij noemt dit beleid zelf een ‘trendbreuk’. Het is lang geleden dat de overheid zo fors ingreep in de energiemarkt. Marktpartijen zouden de opslagen namelijk niet uit zichzelf vullen, vanwege de hoge gasprijs.

Een deel van de Kamer vindt dat Jetten nog niet genoeg doet. Zo is GroenLinks-Kamerlid Kröger teleurgesteld dat Jetten vooral veel vloeibaar gas LNG wil inkopen, maar geen eisen stelt aan de herkomst van het gas dat Nederlandse bedrijven gebruiken. “Dit wil je niet aan de vrije markt overlaten.” Zij vreest dat marktpartijen dan alsnog Russisch gas inkopen.

