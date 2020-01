De Tweede Kamer wil een vuurwerkverbod. Maar komt dat er ook?

Het kan soms snel gaan: jarenlang weifelden partijen over het antwoord op de vraag wat te doen met vuurwerk, en ineens is een Kamermeerderheid voor een verbod. Betekent dit dat er bij het inluiden van 2021 helemaal geen vuurwerk meer mag worden afgestoken door consumenten? Die kans is heel klein.

Nu is het aan het kabinet om een standpunt in te nemen over een verbod. Vrijdag vergadert de ministerraad voor het eerst sinds het kerstreces, daar zullen vuurwerk en de jaarwisseling tot de belangrijkste agendapunten behoren.

Hoewel inmiddels tien partijen zich hebben uitgesproken voor op zijn minst een gedeeltelijk verbod, ligt de verhouding binnen de coalitie heel anders. De VVD was vooralsnog faliekant tegen een verbod op consumentenvuurwerk, al spraken verschillende burgemeesters en jongerenvereniging JOVD zich afgelopen week uit voor een ban. Het CDA begon de laatste weken een beetje te schuiven richting een (gedeeltelijk) verbod.

VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff schreef dinsdagmiddag in een uitgebreid bericht op Facebook dat hij niet voor het verbieden van vuurwerk is. “Als liberaal verbied ik het liefst zo min mogelijk.” Ook hij ziet de discussie in zijn partij, die hij vooral geen verdeeldheid wil noemen. Er wordt stevig gediscussieerd, schrijft Dijkhoff, en de fractie zal te zijner tijd een standpunt innemen.

Omdat de grootste coalitiepartij nog volop in debat is, is het onwaarschijnlijk dat er vrijdag na de ministerraad ineens een verbod wordt afgekondigd. Wel wordt premier Mark Rutte tijdens zijn wekelijkse persconferentie ongetwijfeld uitgebreid over de wenselijkheid van vuurwerk bevraagd.

Nu een Kamermeerderheid van vuurwerk af wil, zal de discussie niet verstommen tot de volgende jaarwisseling. GroenLinks en de Partij voor de Dieren hebben al een initiatiefwet aangekondigd om al het consumentenvuurwerk te verbieden. “Behalve dat heel lichte kindervuurwerk”, lichtte GroenLinks-voorman Jesse Klaver het plan toe.

Voor zo’n totaalverbod is echter géén steun in de Kamer. De PvdA wil bijvoorbeeld eerst kijken of een verbod op knalvuurwerk en siervuurwerk volstaat. De SP rept alleen van ‘illegaal en gevaarlijk knalvuurwerk’. De SGP wil ook af van ‘(zwaar) knalvuurwerk’. Voordat er sprake kan zijn van een verbod waar alle tien de fracties achter staan, moet er heel wat onderhandeld worden over wélk vuurwerk precies.

Komende jaarwisseling wordt wel een deel van het vuurwerk taboe, ‘categorie F3’. Volgens de politie is dat vuurwerk ‘middelmatig gevaarlijk’, en meestal alleen geschikt voor professioneel gebruik. Omdat er nu een Kamermeerderheid verdere inperking wil, wordt de druk op het kabinet groter om gedurende het jaar met nóg een maatregel te komen over vuurwerk.

Die druk werd eind vorig jaar al opgevoerd. Een motie van CDA-Kamerlid Chris van Dam, waarin hij vraagt om een verbod op ‘single-shotvuurwerk’ en zware vuurpijlen van categorie F2, werd door een ruime Kamermeerderheid aangenomen. Ook een motie van de SGP kreeg een meerderheid, waarin de partij opriep om onveilige vuurpijlen en zwaar knalvuurwerk te verbieden. De voorstemmers waren precies de tien partijen die nu voor een verbod zijn.

Minister Stientje van Veldhoven van milieu heeft aangekondigd te onderzoeken welk vuurwerk in de categorie valt, die de SGP wil verbieden. Zij wil “zoeken naar een zinvol onderscheid om het aanbod verder te beperken”, schreef zij half december aan de Tweede Kamer. Gezien de wijze waarop de discussie sindsdien is ontploft, kan dat onderzoek voor het kabinet aanleiding vormen om de Kamermeerderheid die moeite heeft met de huidige vuurwerktraditie tegemoet te komen.

