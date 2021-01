De Tweede Kamer wil een verplichte negatieve coronatest voor alle vliegreizigers

Een grote meerderheid in de Tweede Kamer heeft voor een wetswijziging gestemd die vliegtuig- en bootreizigers kan verplichten een negatieve coronatest te overleggen. Vrijdag besluit de Eerste Kamer over de spoedwet. Gezien de brede steun in de Tweede Kamer lijkt dat een formaliteit.

Voor het kabinet zat er spoed achter het wetsvoorstel, nadat de staat vorige week een kort geding verloor van Viruswaarheid. Het kort geding was aangespannen door de advocaat van de actiegroep, die met zijn gezin de verplichte coronatest weigerde toen hij terugkwam van vakantie. De rechter gaf hem gelijk en concludeerde dat ‘een concrete wettelijke grondslag’ ontbrak voor een verplichte test. Het kabinet gaat in beroep tegen de uitspraak.

Om zeker te zijn dat reizigers zich toch laten testen, besloot minister Hugo de Jonge (volksgezondheid) de Wet publieke gezondheid aan te passen. In die wet kan de overheid ingrijpen in de vrijheden van de bevolking met het oog op de volksgezondheid.

De Tweede Kamer nam ook een motie van 50Plus en D66 aan die het opnieuw mogelijk maakt om te testen op luchthaven Schiphol. Op die manier kunnen ook mensen die voor aankomst op de luchthaven niet langs een teststraat geweest zijn, toch getest worden. Na een korte proef in de zomer, verdwenen de teststraten op Schiphol weer.

