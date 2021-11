De Tweede Kamer maakt zich op voor een heftig principieel debat over 2G

Het zal er deze keer om spannen of er een Kamermeerderheid komt voor de wettelijke invoering van 2G. Het is politiek risicovol om de coronapas alleen nog beschikbaar te stellen voor volledig gevaccineerden en mensen die al corona hebben gehad. Ongevaccineerden zouden straks niet meer terechtkunnen in niet-essentiele winkels, de horeca, in culturele, sport en andere openbare gebouwen. Het kabinet wil werkgevers via deze wet ook de mogelijkheid geven de toegangspas verplicht te stellen voor werknemers, na afloop van de beperkte lockdown die zaterdag inging.

Nog geen jaar geleden vond de Tweede Kamer nog dat er nooit onderscheid zou mogen worden gemaakt tussen wel- en niet gevaccineerden. Ook het kabinet noemde zo’n maatregel ‘ondenkbaar’. Nu vinden VVD en D66 dit onderscheid ‘noodzakelijk’ vanwege de snel opgelopen besmettingen. CDA-minister Hugo de Jonge noemde het vrijdag tijdens de persconferentie ook ‘eerlijker’ om gevaccineerden meer vrijheden te geven. Het vaccin is immers beschikbaar, en het is een eigen keuze om niet-gevaccineerd te zijn, zei De Jonge.

PVV-leider Wilders noemde De Jonge in een reactie al ‘leugenaar’, en Forum-leider Baudet vergeleek de coronapas voor ongevaccineerden met de start van de Jodenvervolging. ‘De wegkijkende uitsluiters zijn de nieuwe nazi’s en NSB’ers’, twitterde Baudet.

Met de coronapas die in september werd ingevoerd konden ongevaccineerden nog met een positieve test overal toegang krijgen. Nu worden er stappen gezet die het mogelijk maken hen uit te sluiten van het publieke leven, zoals in Oostenrijk nu gebeurt.

Gevoelig

De coronapas in september kwam er met een nipte Kamermeerderheid. De ChristenUnie stemde tegen, maar de coalitie kreeg steun van PvdA. Of de PvdA dat nu ook doet, kan kamerlid Attje Kuiken zondag nog niet zeggen omdat het gevoelig ligt. Zij wil eerst nog met de fractie en externe deskundigen praten. Dat zegt ook CDA-kamerlid Joba van den Berg. Zij vindt de beperkte lockdown ‘logisch’, omdat de zorg het niet langer trekt. Maar het ‘totale pakket’ wil ze eerst met de fractie bespreken.

Wat de ChristenUnie deze keer gaat doen, is niet duidelijk. De partij onderhandelt inmiddels met VVD en D66 over een kabinet-Rutte IV. Of de partij de ruimte krijgt om tegen 2G te stemmen, zonder dat dit de formatiebespreking belast, moet blijken. De achterban van de ChristenUnie is uiterst kritisch op de maatregel, omdat daarmee ook mensen die om religieuze redenen zich niet laten vaccineren steeds verder worden beknot.

Oostenrijk heeft vandaag als eerste land een lockdown afgekondigd voor ongevaccineerden. Zij mogen alleen nog naar buiten om levensmiddelen te kopen of – met een negatieve test – naar hun werk of de dokter te gaan, op straffe van 1450 euro boete. De maatregel treft bijna twee miljoen Oostenrijkers van boven de twaalf jaar.

“De corona-situatie in Oostenrijk is ernstig”, zei kanselier Alexander Schallenberg van de christen-democratische ÖVP zondag. Het besluit is niet ‘lichtzinnig’ genomen, stelde hij, maar de besmettingscijfers laten geen andere keuze. Het Oostenrijkse OMT had aangedrongen op een lockdown voor het hele land, maar dat wil de regering niet. Er waren zondag 11.552 nieuwe corona-besmettingen, op een bevolking van bijna negen miljoen. Slechts 65 procent is ingeënt, wat Schallenberg ‘beschamend’ noemt. Eerder deze maand werd het 2G-beleid al ingevoerd voor uitgaansgelegenheden.

